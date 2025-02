Après le déluge, saison 2 : La distribution de haut niveau continue de nous épater

Pour lancer la deuxième saison de la série-choc Après le déluge, le diffuseur a opté, à juste titre, pour une nouvelle stratégie de diffusion pendant le Mois de l'histoire des Noirs. À l'encontre de la première saison, qui avait été diffusée sur les ondes de Noovo avec des résultats d'écoute mitigés, la deuxième saison sera déposée dans son entièreté sur la plateforme CRAVE à compter de cette semaine, pour que les téléspectatrices et téléspectateurs puissent continuer de suivre le parcours bouleversant des protagonistes de la série. Chose certaine, les émotions y sont plus que jamais à fleur de peau.

Dans la foulée des événements présentés dans la première saison, nous retrouvons la policière Maxime Salomon, alors que celle-ci est suspendue de ses fonctions, pour avoir mis en danger l'un de ses coéquipiers après une altercation dans la rue avec un jeune homme noir. Maxime croit fermement avoir fait la bonne chose, alors qu'elle ignorait que celui-ci avait en sa possession une arme, mais son employeur voit la chose autrement. L'avenir de son centre d'entraînement pour les jeunes de la rue est compromis. Pendant ce temps, Dylane est envoyée en centre jeunesse et privée de contact avec son frère Jimmy, avec qui elle a eu une relation incestueuse, et Eva tente de prendre sa vie en main, alors qu'elle souhaite prendre soin de son fils seule, sans l'aide de ses parents. Les écueils seront nombreux avant d'atteindre l'équilibre...

D'emblée, cette nouvelle saison s'annonce encore plus sombre et percutante que la précédente, alors que tous les protagonistes doivent continuer à jongler avec leurs démons. Maxime, qui agissait comme un phare dans la première saison, est elle-même emportée dans les conflits, l'empêchant d'aider ses protégés à se sortir de la misère. Son interprète, Penande estime, nous dit : « Maxime, elle est mise à nu, mais de tout, parce qu'elle perd tout en 30 secondes. Elle est dans une espèce de tourbillon. Elle a l'impression que la Terre est contre elle. »

Les personnages d'Après le déluge semblent condamnés à refaire les mêmes erreurs, bien qu'on les sente animés par le désir d'une vie meilleure. Évidemment, après avoir visionné les deux premiers épisodes, on se doute bien que la talentueuse autrice et réalisatrice Mara Joly (avec ses coauteurs Carmine Pierre-Dufour et Benoit Lach) nous réserve des surprises pour la suite, sans toutefois faire dans la dentelle. Avec son oeil incisif, mais tendre et rempli de compassion, la réalisatrice nous montre une réalité difficile, mais qui mérite qu'on s'y intéresse.

Encore une fois, dans un contexte qui n'est pas le plus simple, la distribution nous en met plein la vue. Magnétique et bouleversante, Penande Estime continue d'attirer tous les regards. Blanche Masse, qui incarne une Dylane explosive, épate elle aussi, tout comme Erika Suarez qui agit heureusement comme un baume avec certaines scènes plus frivoles. Il faut aussi saluer la prestation de Marilyse Bourke, qui continue de venir nous balafrer jusque dans nos salons, avec ce personnage de mère qui aime tellement mal. Elle est éblouissante de justesse. À noter que le personnage de Jay, cette femme prise dans le corps d'un homme, est dorénavant interprété par Joephillip Lafortune plutôt que Steve Diouf Felwin, un changement de garde qui vous demande un certain ajustement.

Entre les aspirations, les désirs et les réalités complexes du quotidien de jeunes issus de différentes communautés, Après le déluge laisse place à la réflexion autant qu'elle intrigue et chamboule. Voilà une série différente qui vaut largement l'écoute et qui ne laissera personne indifférent!

C'est le 5 février que vous pourrez voir les six épisodes de 60 minutes de la nouvelle saison d'Après le déluge, sur CRAVE.

Une programmation spéciale pour souligner le Mois de l'histoire des Noirs

CRAVE propose une collection spéciale et pertinente durant tout le mois de février, incluant les nouveautés Emmett Till (7 février) et Le dernier repas (27 février), ainsi que Je suis Millie Black, One Night in Miami (v.f.), Un prince à New-York 2, Toi et moi?, L'école contre le racisme, Chevalier et Racisme sur la glace. Les films, les documentaires et les séries de cette collection aspirent à faire découvrir toute la richesse et la diversité des communautés noires.