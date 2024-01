Après de graves problèmes de santé, Jano Bergeron revient dans l'oeil du public

Jeudi soir, à Zénith, c'était au tour de Jano Bergeron d'attaquer la scène pour le clan des Boomers. Rappelons que cette dernière est principalement connue du grand public pour son succès « Recherché », sorti en 1986.

Après avoir interprété « Unholy » de Sam Smith, la chanteuse de 65 ans a avoué qu'elle revenait de loin.

En effet, nous n'avions pas vu l'artiste dans l'oeil du public depuis de nombreuses années puisqu'elle ne se portait pas très bien.

Elle a admis en direct à l'émission de Véronique Cloutier qu'elle avait subi pas moins de 11 chirurgies dans les dernières années, en plus de deux malaises cardiaques et la perte de la vue et de l'ouïe.

« Il y a trois ans, elle ne parlait pas et ne marchait pas », indique l'animatrice, qui la décrit comme une femme forte, audacieuse et résiliente.

Cette information a été révélée uniquement après la fermeture des votes pour ne pas que cette donnée extérieure au concours de variétés influence les gens.

Du public en studio, elle a obtenu 23 points de chaque génération, puis avec un rappel sur « La Bamba », elle a récolté un point de plus de la part de ses compatriotes.

Elle indique que le moment ne pouvait pas être plus parfait pour elle de retrouver la scène. « On travaille depuis tellement longtemps avec mon équipe médicale pour atteindre un équilibre. » D'ailleurs, ses docteurs regardaient l'émission jeudi soir. Elle s'est adressée à eux dans un cri victorieux : « On l'a fait! Zénith Power! ». Impossible de ne pas être touché par la témérité de cette artiste accomplie.

La grande dame a reçu énormément d'amour provenant des réseaux sociaux également. Les gens étaient heureux de la retrouver et ont été touchés par son témoignage.

Aussi sur le plateau ce soir-là, Alex Nevsky a chanté tout en retenue la chanson « Entre l'ombre et la lumière » de Marie Carmen. Précisons que le rappel d'Alex Nevsky était un petit bijou alors que l'auteur-compositeur-interprète a choisi de chanter (et de danser!) le « Achy Breaky Danse » de Steph Carse. De son côté, Lyxé (Sarah-Maude Desgagné), qu'on a connue à Star Académie, a interprété un medley à la fois sexy et dynamique de « Bad Girls » et « Lady Marmalade ». Puis, Steve Veilleux du groupe Kaïn a opté pour une version toute personnelle de « Betterman » de Pearl Jam.

Zénith est diffusé sur ICI Télé les jeudis soirs à 20 h.

À noter qu'il n'y a pas de possibilités de reprendre l'émission en rattrapage.