Apprenez-en plus sur les deux Cartes Blanches du FEQ 2024

Ce lundi 10 juin, les médias de Québec étaient conviés au Grizzly Fuzz sur St-Jospeh afin d'en apprendre davantage sur les deux Cartes Blanches du Festival d'été de Québec 2024.

Trois membres du groupe rock Karkwa ainsi que la pianiste Alexandra Stréliski ont donné quelques détails sur ce qui attendait les festivaliers les 8 et 9 juillet prochains.

D'abord, Alexandra Stréliski montera sur l'immense scène des Plaines d'Abraham le lundi 8 juillet pour offrir un spectacle qu'elle qualifie d'« audacieux ». Déjà, placer une instrumentiste néo-classique en tête d'affiche d'un spectacle au Festival d'été est assez téméraire. Par contre, la principale intéressée ne se laisse pas intimider par la hauteur de la tâche.

Je suis quelqu'un qui aime se lancer des défis et faire les choses différemment. J'aime bien que la liste ce soit : Post Malone, 50 Cent, Nickelback et Alexandra Stréliski. Je l'assume pleinement.

Comme la pianiste fait régulièrement de la musique de film, le cinéma a été une inspiration pour la metteuse en scène Marcella Grimaux. « On va se permettre de faire des images visuelles très fortes. Minimalistes, mais très fortes. On va jouer un peu avec les codes du cinéma. »

« Le but, c'est de plonger dans des tableaux forts. C'est de ramener la poésie, la musique d'Alexandra en images. Que ce soit au niveau concret - des images et tout ça - mais aussi de laisser les gens plonger visuellement dans le spectacle », ajoute-t-elle.

La pianiste sera entourée de pas moins de 26 musiciens sur scène. Pour ajouter des mots à ses mélodies, Alexandra a voulu travailler avec des artistes hip-hop. Ainsi, Sarahmée et Loud l'accompagneront sur scène. « L'idée, c'est de les inscrire dans quelque chose qui va rester poétique, de travailler un peu le "spoken word". Ils vont faire tous les deux quelque chose d'original. »

Notons que jamais des paroles n'auront été apposées sur la musique planante d'Alexandra Stréliski avant cela.

Du côté de Karkwa, Louis-Jean Cormier explique que les membres du groupe aiment jouer rapprochés l'un de l'autre, ce qui a inspiré une partie de la mise en scène. « On aime être pogné dans un motton, une boule de rock. On fait des shows dans les petits bars, et on a du fun. Puis, quand on fait le Metropolis, par exemple, on fait exprès de s'installer, quand même, très proche, pour garder cette unité-là. »

« [Ainsi, au Festival d'été], on va se mettre, volontairement, sur une espèce de pastille, où on va être assez proche, puis on va mettre vraiment beaucoup, beaucoup de prises de vue. [...] C'est comme si on assistait à une espèce de captation live du band, qui va être aussi améliorée ou augmentée par toute la création visuelle. »

Pour ce qui est des invités, Karkwa a choisi de s'éloigner un peu des évidences.

On a pensé à notre bonne amie Klô Pelgag qui pourrait être une excellente partenaire de jeu pour venir casser un peu le moule et peut-être amener nos chansons ailleurs. Elle nous a même suggéré de ressortir des boules à mites certaines de nos vieilles tounes. Ça va être assez intéressant.

Il ajoute : « Évidemment, il y aura Marie-Pierre Arthur parce que Marie-Pierre Arthur fait partie de la famille. [...] Puis, il y aura Les Hay Babies. Elles vont commencer la soirée avec leur propre show et vont rester avec nous autres pour créer, finalement, au fil du temps, une chorale de femmes avec Klô et Marie-Pierre. »

Voilà donc deux spectacles à ne pas manquer les 8 et 9 juillet prochains au Festival d'été de Québec.