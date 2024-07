Apprenez-en plus sur Éric, le fils de Marthe Laverdière

Lundi soir à l'émission Planter avec Marthe, Marthe Laverdière a présenté son fils Éric aux téléspectateurs québécois alors qu'elle plantait des arbres dans la cour de Dave Morissette. Comme son garçon est arboriculteur, il a su donner de bons conseils à l'ancien joueur de hockey et au public.

Nous avons été charmés par la calme d'Éric, qui contraste totalement avec l'énergie débordante de sa maman. Cette paire est irrésistible!

En plus d'être arboriculteur, Éric Talbot travaille aussi au sein de la Fondation Marthe Laverdière, qui vise notamment à sortir de l'isolement les parents des enfants malades. Quand Marthe a vu sa popularité fleurir grâce à ses capsules web, elle a voulu aider les enfants comme sa petite-fille, Jeanne, la fille d'Éric, qui est atteinte du syndrome de Rett atypique. La mère de la fillette, Marie-Christine Goupil, est aussi impliquée dans la fondation. Elle analyse les demandes en plus de veiller au bon fonctionnement et au rayonnement de l'institution.

Vous pouvez faire un don dès maintenant ici.

Éric est également le papa de deux garçons, Lucas et Nathan. Il possède Les entreprises Éric Talbot, et se spécialise dans l'arboriculture. En plus d'aider à trouver les bons arbres à planter sur votre terrain, comme Éric l'a fait avec Dave Morissette à Planter avec Marthe, l'entreprise fait de l'émondage et des projets de construction (travaux de patio, escalier, galerie, mur de fondation, dalle de garage, dalle structurale et dalle estampée).

Éric apparaît aussi à l'occasion dans les capsules de Marthe, comme celle que vous pouvez voir ci-dessous.