Antigang : Radio-Canada revient sur le problème technique de jeudi soir

Jeudi soir, la plupart des téléspectateurs qui regardent Antigang via un cablôdistributeur se sont heurtés à un souci technique alors que l'émission n'a pas été enregistrée.

Radio-Canada est revenu sur la situation dans un message sur ses réseaux sociaux :

« Nous sommes désolés que plusieurs téléspectateurs n'aient pas pu regarder l'épisode d'Antigang d'hier soir.

Un problème de mise à jour des guides horaires par les câblodistributeurs semble à l'origine de cette situation, empêchant ainsi plusieurs personnes de programmer l'enregistrement de l'émission. Ce contretemps technique, indépendant de la volonté de Radio-Canada, explique la baisse d'audience observée pour l'émission du jeudi 2 octobre.

Nous sommes en communication avec les câblodistributeurs afin de faire la lumière sur la situation et pour que les épisodes à venir puissent être enregistrés sans difficulté.

En attendant, rappelons que l'épisode d'hier est disponible en tout temps et gratuitement sur ICI Tou.tv »

À noter que, pour les abonnés de Vidéotron, l'émission est aussi disponible en rattrapage directement sur illico.