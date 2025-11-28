Antigang : Qui voulaient s'en prendre à GG? Qui se cachent sous les cagoules?

À la toute fin de l'épisode de jeudi d'Antigang, les policiers sont débarqués chez Goulet (David Giguère) pour l'arrêter, seulement pour constater que deux individus cagoulés s'apprêtaient à l'assassiner. C'est ce qui s'appelle : l'échapper belle!

Les téléspectateurs ont émis plusieurs hypothèses sur l'identité des personnes qui se préparaient à tuer GG. Deux théories ressortent du lot.

D'abord, les gens croient que Marilou (Camille Felton), son amoureux Chabi (Neil Elias) et l'ami de ce dernier pourraient avoir organisé l'affaire. On sait que Marilou soupçonne Goulet d'avoir exécuté son père, et elle a raison qui est plus est.

« Moi je suis sure que ses le chum a Mariloup car ont voit ses soulier du gars avec le masque et après j’ai revue la scène quand il quitte sont interrogation il avait soulier blanc. »

« C'est sûrement le ti caïd de Marilou qui a fait venir chez eux. »

L'autre hypothèse la plus populaire concerne la police. Les téléspectateurs croient qu'il s'agit d'une manigance pour faire croire à GG qu'il est en danger et a besoin de la protection de l'escouade antigang.

« Un coup monté de la police pour embarquer Goulet. »

« Moi je dis : mise en scène pour protéger GG et le mettre en dedans ».

Aussi, il faut dire que certains téléspectateurs voient cette scène de mauvais augure pour la suite.

« Moi, j’ai peur pour GG, j’ai l’impression qu’il va ce faire tuer avant les Fêtes »

De notre côté, on croit aussi qu'il y aura un mort lors de la finale de mi-saison, mais on penche davantage du côté de la police. À suivre!

Antigang s'arrêtera le 11 décembre pour revenir en force le 5 janvier.