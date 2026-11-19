C'est ce dimanche qu'aura lieu la grande finale de la 6e saison de Chanteurs masqués à TVA. Nous saurons enfin qui se cachent derrière les costumes grandioses de Caravelle, Chat-Piteau, Diva Cobra et Intra-Man et ultimement, qui en ressortira grand vainqueur. On se souvient que la semaine dernière, nous avons découvert l'identité de Miss Paon, la succulente Katherine Levac, qui a su flouer plusieurs d'entre nous cette saison.

Showbizz.net a rencontré cette semaine la très perspicace Anouk Meunier, qui était enthousiaste à propos du grand dénouement, dont nous serons témoins lors de cet ultime rendez-vous dominical.

Prépare-toi à bien des surprises! Il y a des choses que tu n'auras pas vues venir!

L'enquêtrice chevronnée qui n'en est pas à son premier rodéo, puisqu'elle participe à l'émission depuis la toute première saison, nous confiait qu'elle en avait certainement eu plein la vue. « Il y a de beaux grands revirements de situations comme on les aime. J'ai été pas pire sur certaines affaires, mais j'ai été complètement dans le champ pour d'autres! À un moment donné, tu trouves des filons, des fois, c'est le mauvais, mais des fois, ça te mène quand même quelque part. »

Mais malgré tout, je tombe en bas de ma chaise, pas à peu près, en fin de semaine!

En effet, on peut bien s'imaginer à quel point Mélissa Bédard, Stéphane Rousseau, Sam Breton et elle-même ont dû sentir de grosses montées d'adrénaline lors de ce tournage, puisqu'ils ont eu droit non pas à un seul démasquage, mais bien à quatre! « C'est vraiment grandiose! J'ai hâte d'entendre les commentaires suite à cette finale-là! On n'est pas au bout de nos surprises. »

À la lumière de cette 6e saison, l'enquêtrice nous a avoué qu'elle a dû particulièrement se creuser les méninges. « J'ai trouvé cette saison-là tellement difficile, j'ai été déroutée plein de fois. Pendant longtemps, je faisais le gag à mon équipe, je disais : "Pour moi là, Chat-Piteau, Diva Cobra, Caravelle, pis Miss Paon, c'est toute la même personne, ça!" Je n'étais pas capable de les démêler, pis je trouvais que, dans les capsules, dans les indices qu'on nous donnait, il n'y avait rien à quoi je pouvais vraiment m'accrocher. »

J'étais comme : "Vous nous la donnez donc bien dure cette année!"

Elle tenait d'ailleurs à saluer le travail prodigieux de ceux derrière ce résultat phénoménal, ceux qu'on ne voit pas à l'écran, mais sans qui rien de tout cela ne serait possible. « C'est le génie de l'équipe de contenu et de production, c'est la force de Chanteurs masqués, c'est d'arriver encore avec des stunts qui réussissent à nous jeter par terre, avec des numéros de haut calibre, avec des voix incroyables, bien sûr, des personnages auxquels on s'est attachés, avec toute ma gang que j'aime profondément. Puis, tu sais comme moi, je suis bonne cliente, puis bonne joueuse. »

Fait que cette grande finale, ça va être un gros morceau!

Soyez du rendez-vous, ce dimanche 22 novembre à 19 h sur TVA et TVA+, pour découvrir l'identité des quatre derniers participants et celle de la ou le grand.e gagnant.e de la sixième saison de Chanteurs masqués. Nous y serons!