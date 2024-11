Annie Villeneuve a failli refuser de participer à ce projet

Ce vendredi, Julie Bélanger et son éternel acolyte Jean-Michel Anctil recevait la chanteuse Annie Villeneuve sur le plateau de leur talk-show Ça finit bien la semaine.

Celle-ci est notamment revenue sur le lancement récent de son nouvel album Être moi, qui a été écrit à Nashville, d'où ses sonorités plus country. Ces nouvelles chansons sont le résultat de questionnements mus par la jeune quarantaine de la maman du petit Noah, né en juillet dernier. Découvrez une photo du bambin ici.

C'est toutefois au beau milieu de l'entrevue que la confidence la plus surprenante de la soirée a été entendue. Cette année, le spectacle Et c'est pas fini a été présenté à quelques occasions, pour souligner les 20 ans de Star Académie, ralliant ainsi les friands de la première heure du télé-crochet. Lisez notre critique du spectacle dans cet article.

L'événement célébrait les retrouvailles avec les membres de la première cohorte de la populaire émission, dont Annie Villeneuve. Celle-ci a toutefois avoué qu'elle avait failli ne pas y participer. Elle explique :

« Star Académie, ça chamboule beaucoup de choses, même si ça se passe bien après. Quand tu commences avec ce gros bateau-là et que même, tu ne reconnais plus ta famille, tes meilleurs amis, parce que tout à changé, parce que leur regard sur toi a changé. Mes amis me disaient : "On a une vie normale et on a peur d'être plates!" Je disais : "Mais non!" Ça a tout changé. Donc j'avais pas le goût, j'avais l'impression que j'allais me remettre dans cette énergie-là.

J'ai comme l'impression qu'au final, ce que je réalise, c'est que j'avais attribué aux humains l'espèce de négatif que j'ai pu avoir vécu. C'est pas quelqu'un en particulier dans le fond, duquel je n'avais pas le goût de m'approcher, c'était un truc qui n'a pas existé pantoute dans nos trois réunions! Donc voilà, c'est pour ça que j'étais un peu réticente. Je me disais : "Qu'est-ce que je vais vivre?" »

Fort heureusement, ces retrouvailles lui ont permis de faire la paix avec les débuts de sa carrière, qui a pris une fulgurante envolée dès les premiers galas dominicaux, 20 ans plus tôt. On lui souhaite le meilleur pour la suite! Annie sera d'ailleurs l'une des têtes d'affiche de l'adaptation québécoise de la comédie musicale We Will Rock You, qui sera présentée l'an prochain.

Ça finit bien la semaine est présenté le vendredi à 19 h, sur les ondes de TVA.