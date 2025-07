Anne-Élizabeth Bossé fait de bouleversantes confidences sur la maladie de son père

Ce lundi soir, la comédienne Anne-Élisabeth Bossé était de passage à Sucré Salé, où elle s'est notamment entretenue avec Mélanie Maynard au sujet du diagnostic d'Alzheimer reçu par son père, il y a près de 6 ans.

Mélanie, dont la mère souffre de la même maladie depuis de nombreuses années, l'a interrogée sur l'avancement des symptômes, l'évolution des stades cognitifs de ce dernier. Émue, Anne-Élizabeth s'est confiée :

« J'ai eu l'impression que ça a été pour moi une chute libre dès le début. Parce que mon père, je pense qu'il a commencé à en arracher avant 64 ans. Rapidement en résidence, rapidement en CHSLD, il parle plus, il me reconnaît plus... C'est arrivé vite, vite, vite. Là, il y a un plateau depuis les dernières années. Mais tu vois cet été, j'ai eu un mood. Ça m'a pris de court, je suis allé le voir à un moment donné. [...] J'ai pleuré, ça aura pris 6 ans, mais maudit qu'il me manque. Là, j'aimerais vraiment ça lui parler. »

Le fait d'être porte-parole de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer lui confère toutefois la sensation d'un petit baume, car elle a ainsi l'occasion de redonner au suivant en aidant les ménages vivant avec un début d'Alzheimer chez un de leurs proches. Le tout, avec des exercices de prévention et des démarches pour ralentir le développement du déclin cognitif.

Tout juste assises en face de l'édifice de la bâtisse de la Société Alzheimer Montréal, les deux femmes ont abordé avec vérité, sans tabou, cette maladie qui terrasse et décime bon nombre de familles. On a grandement apprécié ce moment très touchant, empreint de douceur et de compassion. Vous pouvez rattraper cet épisode ici.

Rappelons qu'Anne-Élizabeth sera dès cette semaine au générique du film Menteuse, qui sera présenté dans les salles de cinéma d'ici. On vous invite à découvrir nos photos du tapis rouge de la première médiatique dans cet article, où la comédienne a posé aux côtés de son amoureux, pour une rare fois.