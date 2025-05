Anick Lemay explique son choix pour l'actrice qui l'interprètera dans la série inspirée de sa vie

Cette semaine, la comédienne Anick Lemay annonçait le début de la production de la minisérie Le gouffre lumineux, inspirée de son livre éponyme.

Anick a choisi l'actrice Marie-Ève Perron [photo ici] pour interpréter le rôle principal, celui d’une femme qui, la veille de son 45e anniversaire, reçoit un diagnostic de cancer et perd d'un seul coup ses seins, son chum et sa job.

Croisée sur le tapis rouge de la première du spectacle Luzia du Cirque du Soleil, Anick nous expliquait pourquoi Marie-Ève avait été son choix.

« C'est un coup de coeur! J'aime cette fille! », disait-elle d'abord. « En fait, je l'aimais dans Les Simone, parce qu'on ne la connaît pas tant, elle a beaucoup travaillé en France. Je l'avais vue dans Les Simones donc et je me suis dit : "c'est qui cette fille-là?" Après ça, on a eu deux ou trois petites scènes ensemble dans L'Échappée. Là, j'ai été conquise. Quand j'ai commencé à écrire ça, je l'ai vue tout de suite dans ma soupe, je l'ai appelée, j'ai dit : "je sais que tu as fait l'INIS, on peut-tu faire ça ensemble?" Elle a dit oui. C'est comme ma sœur, c'est vraiment super. Avec Emanuelle Beaugrand-Champagne à la script-édition, ça a été comme un trio A1. »

Parce que oui, Marie-Ève Perron, a aussi collaboré à l'écriture des textes.

Anick Lemay coréalisera la série de dix épisodes d'une heure avec Myriam Verreault.

Le gouffre lumineux sera offert sur ICI TOU.TV EXTRA au cours de la saison 2025-2026.