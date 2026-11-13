André Robitaille revient sur son entretien avec la grande Louise Deschâtelets

Depuis 2016, André Robitaille nous propose de grandes entrevues documentaires réalisées avec des personnalités aînées du Québec, une idée instaurée par la comédienne Janine Sutto, qui a d'ailleurs été la première à vivre l'expérience. Showbizz.net a eu le plaisir de s'entretenir avec l'animateur la semaine dernière. Il était ravi de ses derniers échanges avec Louise Deschâtelets, celle dont il sera question dans sa prochaine émission spéciale, qui sera diffusée en février 2027 sur Tou.tv.

« Je suis en train de faire le montage, justement. C'est ce que je fais, là, présentement. [...] Louise a été généreuse, puis j'oserais dire disponible, très ouverte à toutes les questions. »

Ç'a été une magnifique rencontre. Elle-même était, je ne sais pas, étonnée de jusqu'où on allait.

L'animateur nous a confié que puisqu'il disposait de trois rencontres différentes pour récolter ses confidences, il avait eu le luxe d'aller plus profondément dans la réflexion, dans le vécu de son invitée. « J'ai toujours affaire à des gens qui ont fait beaucoup d'entrevues dans leur vie. Ça fait que moi, j'essaie d'aller ailleurs, j'essaie d'élargir, j'essaie de... Ce ne sont pas des entrevues promo, ce ne sont pas des entrevues CV, ce sont des entrevues philosophiques sur la vie. »

Avec Louise, ç'a collé. Pour elle, c'était relativement nouveau. Alors, ça donne une Louise qu'on ne connaît pas, qu'on ne reconnaît pas nécessairement tout le temps, dans le bon sens du terme.

Cette façon de faire, peu utilisée dans le domaine télévisuel, donne accès à des moments uniques, comme le souligne l'animateur. « J'assume les silences au montage. Je veux pas les couper, je les laisse là. »

Deux personnes en silence aussi, c'est éloquent.

André se sent privilégié de vivre ces moments riches de partage avec des aîné.e.s qui ont une feuille de route professionnelle et personnelle impressionnante. « Ce sont des artistes, ils sont habiles pour discuter. Ils ont le vocabulaire sur les sentiments, sur les émotions. Le vocabulaire émotionnel est développé. »

Nous avons très hâte de pouvoir visionner ce spécial d'une heure sur l'icône de la télévision québécoise, Louise Deschâtelets. L'émission sera disponible sur Tou.tv en février 2027.