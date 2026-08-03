Alicia Moffet et Fred Robichaud posent ensemble pour la nouvelle image officielle d'OD

Alicia Moffet et Fred Robichaud ont annoncé leur séparation au mois de mai dernier.

Cette nouvelle a fait couler beaucoup d'encre et bien des téléspectateurs se sont rapidement demandés ce qui allait advenir de leur contrat avec Occupation Double.

Mais, très rapidement, les deux parties ont confirmé qu'ils conserveraient leur rôle de co-animateurs.

Déjà, ils animaient séparément certains segments, donc on s'imagine qu'il y aura d'autant plus de ces moments en solo cette saison.

L'image officielle d'OD Panamá a été dévoilée sur les réseaux sociaux de l'émission lundi. Vous pouvez la voir au bas de l'article.

Alicia et Fred y sont, comme toujours, très élégants.

La 20e saison d'Occupation double sera diffusée du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo, dès le 6 septembre.

À noter que, pour souligner le 20e anniversaire, une série documentaire replongera dans le phénomène Occupation Double à travers des archives marquantes et les témoignages d’anciens candidats et d'artisans de l’émission. OD : 20 ANS revisitera les moments qui ont fait réagir et vibrer le public, et qui ont marqué l'histoire de l'émission. Dès le vendredi 11 septembre à 19 h sur Noovo.