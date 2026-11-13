Alicia Moffet commente sa complicité avec Fred à OD et les rumeurs qui en ont découlé

La relation entre Alicia Moffet et Frédérick Robichaud sur le plateau d'OD Panama a beaucoup fait réagir au fil de la saison. Même s'ils ne forment plus un couple, ils sont toujours très complices.

« On avait beau dire avant de partir que ça allait bien se passer, là, les gens l'ont vu qu'on est complices. On a du fun. On s'entend bien. Il n'y a aucune animosité. Ça nous a full fait du bien de passer du temps ensemble, en amis », nous confiait l'animatrice sur le tapis rouge de l'ADISQ.

Ils étaient si complices, que des rumeurs qu'ils seraient de retour ensemble ont fusé sur les réseaux sociaux.

« Ça, c'est un truc spécial. On dirait que je ne m'attendais pas à ça. On a une belle relation. J'ai l'impression que si on avait l'air de se haïr, les gens auraient parlé de ça. Puis là, vu qu'on a l'air d'avoir une belle relation, les gens parlent de ça. Je ne suis pas surprise que les gens souhaitent qu'on [revienne ensemble].

Je vois des voyants sur TikTok tirer des cartes et dire qu'on va revenir ensemble. Je suis comme : "voyons dont!". Mais nous, on est corrects. On vit notre petite vie et on est bien.

Alicia dit avoir très hâte d'animer la finale en direct du Casino de Montréal. « C'est ma première finale en direct au casino parce que quand on a commencé à animer, ce n'était plus au casino. Je suis tellement excitée. J'ai eu la chance d'assister à la grande première parce que j'étais au Québec à ce moment-là. J'ai hâte de vivre la frénésie de la finale. »

Rappelons que nous apprenions jeudi que quatre couples participeraient au voyage final. Pour le moment, Alexandrie et Mathieu ainsi que Tristan et Alanna ont leur billet en main. Il faudra être à l'écoute dimanche pour savoir qui seront les deux autres couples chanceux qui s'envoleront vers Tenerife.

La grande finale aura lieu le dimanche 22 novembre à 18 h 30.