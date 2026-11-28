Alexandrie et Mathieu se sont rendus jusqu'à la ligne d'arrivée de cette 20e saison d'Occupation Double, mais ont finalement été défaits par Emma et Enzo, qui ont remporté le grand prix cette saison.

S'ils paraissaient très amoureux dans le chalet des exclus, ils ne s'affichent pourtant pas comme un couple aujourd'hui.

« Pour faire un gros résumé, on n'est pas un couple, mais on se laisse la chance d'apprendre à se connaître vraiment à l'extérieur avec nos deux réalités. Je pense qu'on n'avait pas envie de partir avec une super attente, puis que le public s'attende à quelque chose, puis que, exemple, ça fonctionne pas dans un mois, puis que tout le monde soit super déçu. Là, au contraire, on arrive, on a mis les attentes au plus bas, puis après ça, au pire, tout le monde va juste être comme : "Hey, ils sont encore ensemble, ça va bien!" », confiait Alexandrie à Jessica Roux et Rosemarie Santerre du 5@7 OD.

La jeune femme avoue que le chalet des exclus a été la partie la plus difficile de toute son aventure. « Le fait d'être enfermé en quatre murs, c'est difficile », disait la jeune femme en entrevue avec Showbizz.net. « Tu as vécu toute l'adrénaline, toute la dopamine d'Occupation Double puis là, tu repars et tu n'en as plus du tout. Ta seule dopamine, c'est la nourriture, la télévision. C'est quand même assez difficile pour vrai de revenir de cette façon-là au Québec. »

Mathieu ajoute : « C'est surtout le fait que tu viens de vivre un bon moment dans la bulle d'OD au Panama, à Ténérife, et là tu reviens en ville, mais ce n'est pas fini finalement. Tu as un autre cinq semaines à vivre cachés. »

Les candidats exclus ne peuvent presque pas sortir du chalet, pour ne pas être aperçus par des fans de la téléréalité. « On a un périmètre de marche, puis il faut suivre le périmètre, puis avoir, exemple, des lunettes soleil, des trucs pour se cacher parce que sinon, on se fait reconnaître. »

« Un trois semaines, ça aurait été correct, mais un cinq semaines et demi, j'ai eu de la misère », précise Alexandrie. « Mais, ça valait vraiment le coup pour vivre cette belle finale-là avec mes amis et tout. On dirait que, pour moi, toutes ces cinq semaines-là se sont envolées quand on était sur scène. »

On pourra retrouver Alexandrie et Mathieu à L'heure de vérité ce dimanche à 18 h 30 sur Noovo.