Alexandra Stréliski offre un moment magique aux finalistes de Piano public

De la magie au bout des doigts.

Image de l'article Alexandra Stréliski offre un moment magique aux finalistes de «Piano public »
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

C'est samedi, le 22 novembre, que se conclura la première saison de la compétition Piano public de Télé-Québec, qui nous aura permis de vivre toutes les émotions, en compagnie des juges Viviane Audet et Grégory Charles.

Pour l'occasion, la production a convié sans doute la pianiste la plus populaire du Québec, Alexandra Stréliski, qui a offert un moment magique aux quatre finalistes.

En effet, contrairement aux autres juges invités qui ont foulé le plateau de la compétition pendant la saison, Alexandra Stréliski partage la scène avec les quatre finalistes, qui ont eu la chance d'interpréter avec elle la pièce « Plus tôt », issue de l'album Inscape paru en 2018.

Un moment de grâce que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessous.

Lors de cette finale, qui s'est tricotée au fil des semaines telle une dentelle, vous pourrez voir les performances de Théo Abellard (Montréal), Renaud Gouin (Sorel-Tracy), Alexis Moisan (Sept-Îles) et Clémence Vigneux (Sherbrooke).

Rendez-vous le 22 novembre pour la grande finale!

Samedi prochain, Théo, Renaud, Alexis et Clémence auront carte blanche pour impressionner nos juges une ultime fois. Ils s’exécuteront devant d’anciens candidats et candidates ainsi que la juge invitée, Alexandra Stréliski. Qui sera couronné grand(e) phénomène de piano au Québec?

C'est à ne pas manquer, pour mettre un baume sur tous vos maux, pendant une heure de ravissement musical!

