Alerte nostalgie : Vous ne voudrez pas manquer cette série cet automne!

À celle-ci s'ajoute une tonne de contenus dignes d'intérêt, dont le retour de plusieurs de vos séries préférées. En effet, vous pourrez voir la 5e saison de la série à succès Les Frères Scott (v.f. de One Tree Hill), la 2e saison de Heartland (v.f.) et l'ultime saison de Toi, moi et elle (v.f. de You Me Her), dont voici les détails.

Dans cette première saison de dix épisodes, Abby O'Brien, une brillante femme d'affaires, divorcée, mère de deux filles, quitte New York pour rendre visite à sa famille dans sa ville natale de Chesapeake Shores, dans le Maryland après avoir reçu un appel de sa plus jeune sœur, Jess. Elle n'y a pas mis les pieds depuis plusieurs années. Lors de son retour, Abby renoue avec Trace Riley, son premier amour qu'elle a brusquement quitté il y a seize ans. Alors que leur grand-mère Nell tombe malade, le reste de la famille O'Brien est de retour ainsi que Megan, leur mère absente depuis leur enfance.

Au sein de cette riche programmation, on retrouve la nouveauté Nouveau départ , la version française de Chesapeake Shores, une proposition qui met en vedette Meghan Ory, Jesse Metclafe et Treat Williams.

À compter du 2 septembre prochain, la chaîne spécialisée ELLE Fictions proposera un éventail de nouveautés, de séries que vous aimez et de cinéma thématique, de manière à combler tous les goûts. Au programme : des films et téléfilms romantiques de même que des séries qui satisferont votre petit côté nostalgique.

Dans cette ultime saison, le couple qui a décidé d'engager une escort girl pour pimenter leur vie sexuelle se retrouve confronté à des sentiments inattendus. Les relations entre Jack, Emma et Izzy deviennent de plus en plus complexes, tandis qu'ils naviguent à travers les défis de leur dynamique polyamoureuse. Cette saison finale explore les thèmes de l'amour, de l'engagement et des tensions relationnelles avec un équilibre de drame et d'humour.

Pour des fins de semaine de pure détente, ELLE Fictions proposera des marathons de films sans pauses les samedis et dimanches de 12 h à 18 h, ainsi que des marathons de séries avec des épisodes en rafale les dimanches, de 7 h 30 à midi.

Du cinéma, toujours plus de cinéma

Plus encore, ELLE Fictions proposera Enquêtes gourmandes, une série de téléfilms mystères mettant en scène un détective qui utilise ses connaissances culinaires pour résoudre des enquêtes. Ajoutons à cela du cinéma thématique back to school (les lundis à 18 h), automne douillet (les lundis à 20 h) et les jeudis nouveautés où un téléfilm romantique inédit sera présenté chaque jeudi soir à 20 h.

Nous vous présentons la programmation dans la vidéo ci-dessous.