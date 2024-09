Alain revient sur son rejet à Ma mère, ton père

Lors du premier épisode de la saison de Ma mère, ton père, les candidates étaient invitées à choisir un homme avec qui elles aimeraient partager un tête-à-tête.

Chacune des femmes a sélectionné son coup de coeur et Maurice a été choisi deux fois plutôt qu'une, laissant Alain sans prétendante.

Le Québec en entier a eu le coeur brisé pour l'entrepreneur en plomberie de 60 ans qui nageait seul dans la piscine intérieure du manoir sur « Fields of Gold » de Sting.

« On était quatre gars, quatre filles, je m'attendais à être choisi... Mais, écoute, Judith était la dernière, puis elle a choisi Maurice. C'est correct. »

On a quand même pu le voir fragile dans le confessionnal. « Il y avait la fatigue qui était présente, mais, c'est sûr que ça m'a fait un petit quelque chose. Il n'y a pas personne qui est insensible à ça. »

Il ajoute : « Même moi, Maurice, il m'a vraiment impressionné quand on est arrivé. Il servait le champagne, puis tout ça. Je me disais : "pour moi, c'est un figurant, ce n'est pas un participant", parce qu'il était tellement à l'aise. Les femmes ont vu Maurice en premier et ça les a accrochées, je crois. »

« Mais, le lendemain, pour moi, c'était fini cette histoire-là, je n'avais aucune rancune. Je n'étais pas fâché du tout, du tout, contre Judith », insiste-t-il.

Alain a reçu une grande vague d'amour suite à la diffusion du premier épisode.

Bien des gens sur la rue me voient et me disent : "Moi, je t'aurais choisi, Alain. Moi, je ne t'aurais pas laissé tout seul dans la piscine. J'aurais été avec toi.".

« Je ne m'attendais pas du tout, du tout, à cette vague d'amour. Je ne sais pas comment l'expliquer. Peut-être que le monde s'est un petit peu reconnu là-dedans. Je pense que tout le monde a vécu du rejet dans sa vie... »

Notons que, dans l'épisode de ce jeudi, on verra un Alain très touchant et empathique. Vous risquez de l'aimez encore plus qu'avant. La téléréalité Ma mère, ton père est diffusée les jeudis à 20 h sur les ondes de TVA.