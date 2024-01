Adeptes de réconfort, de nostalgie et d'amour, ceci est pour vous!

Le réconfort est à l'honneur cette saison sur la chaîne ELLE Fictions, alors que les téléspectatrices et téléspectateurs auront droit à une riche programmation misant sur la nouveauté, l'amour et la nostalgie, avec toujours plus de films. Quoi de mieux que de pouvoir se délasser dans notre salon et se distraire avec des propositions qui nous mettent un baume au cœur? Ainsi, cet hiver, direction ELLE Fictions qui propose des histoires riches en émotions et des moments attendrissants qui vous mettront le sourire aux lèvres. Plaisirs coupables? Sans doute, mais pourquoi pas? Visionnez ci-dessous une bande-annonce pour vous plonger dans l'atmosphère d'ELLE Fictions.

La chaîne lancera l'année dans la douceur en vous présentant exclusivement des films qui font du bien, avant de faire place à sa programmation mettant de l'avant deux nouvelles séries et des retours attendus. Le cinéma romantique conservera une place de choix sur la chaîne spécialisée tout au long de la saison, alors que les soirées y seront consacrées avec des téléfilms comme Amour & vignobles, Collection Harlequin: Opération Love et Coup de foudre à Rome. Dès le 22 janvier, en guise de nouveauté, la chaîne proposera Not Dead Yet et Heartland, deux séries qui ont connu un beau succès chez nos voisins du Sud et qui étaient réclamées, en version française, par les abonné.e.s de la chaîne. Par ailleurs, vous aurez bien sûr l'occasion de retrouver vos séries préférées qui font leur retour, comme Les frères Scott, Toi, moi et elle, et plusieurs autres. Les détails se trouvent ci-dessous. Consultez la programmation complète juste ici. Not Dead Yet - Nouveauté Saison 1 dès le 24 janvier – Mercredi 21 h

Nell Serrano, fauchée et récemment divorcée, tente de reprendre en main sa vie et sa carrière. Lorsqu'elle décroche le seul emploi qu'elle puisse trouver, rédiger des nécrologies, elle commence à recevoir des conseils de vie d'une source improbable. Avec Gina Rodriguez, Lauren Ash, Hannah Simone et plusieurs autres. Heartland - Nouveauté Saison 1 dès le 28 janvier - Dimanche 13 h

En dépit des dettes qui s’accumulent et de la banque qui menace de saisir, les Fleming se battent pour permettre à leur ranch de continuer à tourner. Avec Jessica Amie, Cindy Busby, Greta Onieogou, etc. Les frères Scott (One Three Hill) Nouveaux épisodes de la saison 4 dès le 24 janvier – Mercredi 20 h

Les lycéens de Tree Hill s’apprêtent à recevoir leurs diplômes. Tandis qu'un mystérieux test de grossesse vient jeter le trouble parmi les adolescents de Tree Hill, Peyton et Lucas se rapprochent. De son côté, Nathan, qui a des soucis d’argent, truque des matchs de basket pour le compte d'un truand et Brooke et Rachel se lient d’amitié. Pendant ce temps, Dan fait face à sa culpabilité sur la mort de Keith en cherchant à se racheter auprès de Karen. Avec James Lafferty, Chad Michael Murray, Sophia Bush, Bethany Joy Lenz, Hilarie Burton, etc. Toi, moi et elle (You Me Her) Saison 4 dès le 24 janvier – Mercredi 21 h 30

Après un engagement surprise dans une pizzeria, le trio s'installe dans une banlieue chic afin de mettre en perspective sa vision moderne de la vie de couple. Avec Greg Poehler, Rachel Blanchard, Priscilla Faia. Les lettres orphelines (Signed, Sealed, Delivered) Nouveaux épisodes de la saison 4 dès le 22 janvier – Lundi 13 h

Menés par l’étrange et charismatique Oliver, les employés postaux jouent les détectives. Les membres de l’équipe nommée « Lettres orphelines » se font un devoir de retrouver les destinataires des lettres et des paquets postaux qui n’ont jamais été livrés. Leur mission est de tenter de percer le mystère caché derrière ces missives pour sauver des vies, résoudre des crimes, réunir d’anciens amours ou parfois même modifier le destin. Avec Eric Mabius, Kristin Booth, Crystal Lowe, Geoff Gustafson, etc. Dynastie (Dynasty) Saison 5 dès le 25 mars (finale)

