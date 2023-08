À table avec mon ex : Joanie et Sansdrick font enfin la paix

Nous ne sommes plus à Bali, mais plutôt dans l'émission À table avec mon ex, une belle surprise dans la nouvelle grille horaire de V. Lisez notre critique de l'émission ici.

Ce mercredi, l'épisode complet d'À table avec mon ex était dédié à ce couple qui a fait bien des vagues à Occupation Double Bali. On le sait depuis la fin de leur édition d'OD, les choses ne sont pas au beau fixe entre Joanie et Sansdrick. Ceux-ci ont vécu des hauts et des bas, autant à la télévision que depuis la fin de l'aventure.

La nouvelle émission de V était donc une plateforme idéale pour leur permettre de faire la paix, ce qui a été fait ce soir.

Avez-vous apprécié cette émission autant que nous?

Joanie reprochait à Sansdrick de ne pas s'être excusé pour sa manière de l'avoir traitée à la fin de la téléréalité. De son côté, Sansdrick souhaitait s'expliquer et reconnaître certains de ses torts.

Dès le départ, on a senti que Joanie arrivait avec une certaine ouverture d'esprit et un désir de réellement corriger la situation. Par contre, il aura fallu plusieurs minutes à Sansdrick avant que l'on voie poindre un discours authentique et clair. Il semblait marcher sur des oeufs. Il a dit : « J'ai joué la carte de l'honnêteté tout le long, j'ai gardé la même honnêteté dans ce que je disais le jour 1 versus le jour 10, mais au final, c'était une honnêteté qui était dans un personnage. »

En gros, l'animateur confirme avoir joué un jeu, tout en éprouvant de réels sentiments pour Joanie, surtout au début.

Pendant l'entretien, Joanie est revenue sur des moments charnières de sa relation télévisuelle avec Sansdrick, dont le yoga tantrique et cette nuit dans la maison de l'amour qui a mal tourné. Elle explique que lors de cette première relation amoureuse, elle s'est sentie trahie et utilisée.

« Je suis zéro fier d'avoir blessé quelqu'un, mais au final, ça vaut tellement la peine d'avoir ce genre de discussion là, de pouvoir mettre ça noir sur blanc et de comprendre le pourquoi qu'elle feelait comme ça. On peut grandir et apprendre de ça. Ça marche À table avec mon ex, je vous le dis! », a lancé Sansdrick.

« Je m'excuse, vraiment beaucoup. C'est 100 % honnête. Si tu savais à quel point ça me fait du bien de faire ça en ce moment », a dit Sansdrick à Joanie, qui a semblé réconfortée et heureuse à ce moment-là.

Les deux ex ont reconnu tous les deux avoir des torts et regrets dans cette histoire, chose que Joanie n'avait pas acceptée ou avouée jusque-là. Une rencontre réussie pour ces deux vedettes de la réalité qui ne sont pas encore tout à fait prêtes à être des amis.