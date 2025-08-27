À ne pas manquer : cette série à succès en France enfin diffusée au Québec cet automne

Cet automne, la chaîne MAX s'avère être LE rendez-vous parfait pour les amateurs de séries d'enquêtes trépidantes et de suspenses. En ce sens, la programmation de la rentrée regorge de propositions captivantes, incluant six nouvelles séries, deux retours attendus et une nouvelle sélection de films à découvrir chaque semaine. De quoi ravir les téléspectateurs avides de bons divertissements!
Parmi les nouveautés, MAX est fière de présenter en exclusivité québécoise la série Flashback qu'il ne faut absolument pas manquer, qui a connu un succès extraordinaire en France en plus de remporter le prix spécial du jury au Festival de La Fiction de la Rochelle. Dans cette proposition en six épisodes, Elsa, une policière scientifique à Lyon, est projetée en 1994 le soir de ses 36 ans, quelques mois avant l’assassinat jamais élucidé de son père, une légende de la police. Elle saisit cette chance inespérée pour se rapprocher de lui, sans jamais lui révéler sa véritable identité et tenter de changer le cours du destin. Voilà une prémisse pour le moins intrigante, permettant un voyage dans le temps fascinant, qui nous montre le choc des générations et des valeurs. Michaël Youn (Fatal Bazooka) et Constance Gay se partagent la vedette de la série fantastique, qui mêle habilement humour, suspense et nostalgie. Chaque épisode permet à une enquête de se boucler à travers l’intrigue principale.
C'est à découvrir dès le lundi 1er septembre à 20 h, en exclusivité sur MAX.
Une autre nouveauté sera présentée en exclusivité sur Max, soit la série Zorro, une série d’aventure portée par l'acteur oscarisé Jean Dujardin (The Artist, OSS 117). Tournée en Espagne, cette relecture moderne du célèbre justicier est signée par les créateurs Benjamin Charbit (Sous contrôle, Gagarine) et Noé Debré (Parlement, Dheepan). Dans cette proposition, en 1821, Diego de la Vega, désormais maire de Los Angeles, reprend son identité de Zorro pour affronter la corruption d’un homme d’affaires sans scrupules. Tiraillé entre ses fonctions publiques, son rôle de justicier et son mariage en péril, il tente de sauver sa ville… et sa vie personnelle.
La série sera présentée dès le lundi 13 octobre à 20 h.
Killing Eve
Dès le 1er septembre. Lundi 19 h
Thriller psychologique acclamé, Killing Eve suit Eve Polastri (Sandra Oh), agente du MI5, lancée sur la piste de Villanelle (Jodie Comer), une tueuse à gages aussi brillante qu’imprévisible. Entre fascination et obsession, les deux femmes s’engagent dans un jeu du chat et de la souris aussi troublant que dangereux.
Cardinal
Dès le 2 septembre. Mardi 19 h
D’après les romans de Giles Blunt. Dans le Nord ontarien, le détective John Cardinal enquête sur le meurtre d’une adolescente, persuadé qu’un tueur en série rôde. Il fait équipe avec Lise Delorme (Karine Vanasse) pour élucider l’affaire.
Les recrues de la 15e
Dès le 1er septembre. Lundi et mardi 23 h
Cinq jeunes policiers tout juste diplômés plongent dans la réalité du terrain à Toronto, où chaque erreur peut avoir de lourdes conséquences. Avec Missy Peregrym (FBI).
Hudson & Rex
Saison 6 dès le 3 septembre. Mercredi 20 h
Le détective Charlie Hudson et son fidèle chien Rex reviennent pour une sixième saison et affrontent leurs enquêtes les plus complexes à ce jour, épaulés par Sarah, Joe et Jesse, ensemble, ils forment une équipe plus soudée que jamais.
Perception
Saison 3 dès le 3 septembre. Mercredi 19 h
Dans cette troisième saison, le Dr Pierce (Eric McCormack) entame un nouveau chapitre en se rendant à Paris pour des raisons personnelles. Pendant ce temps, la relation entre Kate et Donnie se complique.
Les experts
Dès le 1er septembre. Du lundi au vendredi à 17 h
La police scientifique de Las Vegas traque les coupables à partir du moindre indice.
MAX proposera aussi une programmation consacrée au suspense, les vendredis à 19 h, avec de nouveaux téléfilms policiers, dont les séries César Wagner et Prière d’enquêter. Enfin, les amateurs ont aussi rendez-vous les vendredis à 21 h et les samedis à 20 h, pour découvrir une sélection de films marquants, dont plusieurs succès primés. Vendredi à 19 h.
Cet automne, la chaîne MAX frappe très fort!