À ne pas manquer : cette série à succès en France enfin diffusée au Québec cet automne

Cet automne, la chaîne MAX s'avère être LE rendez-vous parfait pour les amateurs de séries d'enquêtes trépidantes et de suspenses. En ce sens, la programmation de la rentrée regorge de propositions captivantes, incluant six nouvelles séries, deux retours attendus et une nouvelle sélection de films à découvrir chaque semaine. De quoi ravir les téléspectateurs avides de bons divertissements! Parmi les nouveautés, MAX est fière de présenter en exclusivité québécoise la série Flashback qu'il ne faut absolument pas manquer, qui a connu un succès extraordinaire en France en plus de remporter le prix spécial du jury au Festival de La Fiction de la Rochelle. Dans cette proposition en six épisodes, Elsa, une policière scientifique à Lyon, est projetée en 1994 le soir de ses 36 ans, quelques mois avant l’assassinat jamais élucidé de son père, une légende de la police. Elle saisit cette chance inespérée pour se rapprocher de lui, sans jamais lui révéler sa véritable identité et tenter de changer le cours du destin. Voilà une prémisse pour le moins intrigante, permettant un voyage dans le temps fascinant, qui nous montre le choc des générations et des valeurs. Michaël Youn (Fatal Bazooka) et Constance Gay se partagent la vedette de la série fantastique, qui mêle habilement humour, suspense et nostalgie. Chaque épisode permet à une enquête de se boucler à travers l’intrigue principale. C'est à découvrir dès le lundi 1er septembre à 20 h, en exclusivité sur MAX. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Une autre nouveauté sera présentée en exclusivité sur Max, soit la série Zorro, une série d’aventure portée par l'acteur oscarisé Jean Dujardin (The Artist, OSS 117). Tournée en Espagne, cette relecture moderne du célèbre justicier est signée par les créateurs Benjamin Charbit (Sous contrôle, Gagarine) et Noé Debré (Parlement, Dheepan). Dans cette proposition, en 1821, Diego de la Vega, désormais maire de Los Angeles, reprend son identité de Zorro pour affronter la corruption d’un homme d’affaires sans scrupules. Tiraillé entre ses fonctions publiques, son rôle de justicier et son mariage en péril, il tente de sauver sa ville… et sa vie personnelle. La série sera présentée dès le lundi 13 octobre à 20 h.