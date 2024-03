Dimanche, à La vraie nature, Jean-Philippe Dion recevra un autre trio improbable, soit le rappeur Souldia, la comédienne Josée Deschênes et l'humoriste Arnaud Soly.

L'animateur dit avoir été particulièrement remué par la visite de Souldia chez lui. « Quand l'équipe m'a dit qu'on pourrait l'inviter, j'ai dit : "ok...", mais, je ne savais de quoi j'allais lui parler, je ne le connaissais pas, ni lui si sa musique. Évidemment, j'ai fait mes devoirs et je suis rentré dans ce vortex-là, dans la vie de Souldia. J'ai capoté sur ce gars-là. Je me suis mis à écouter sa musique. »

Son histoire est digne d'un film.

Il ajoute : « Mais, c'est une chose le côté rappeur, l'enfance difficile et tout ça, mais ce qui m'a touché, c'est qu'il y a plein de moments durant la fin de semaine, quand il se racontait, où ce n'était pas un rappeur que j'avais devant moi, c'était un petit garçon. »

Dans la vie, on se fait des armures, on se crée une apparence pour se protéger et lui c'est exactement ça.

« L'équipe de recherche a trouvé des surprises, des éléments d'archives incroyables pour lui », nous confie Jean-Philippe Dion. « On l'a plongé dans plein d'émotions. C'était extrêmement touchant. »

Un épisode à ne pas manquer dimanche à 21 h 30 sur les ondes de TVA.

Voyez un extrait de l'émission ci-dessous. D'ailleurs, dans celui-ci, on peut entendre Souldia dire qu'à 12 ans, il s'est retrouvé à la Maison Jean Lapointe. Ouf! Ça risque, en effet, d'être un épisode éprouvant!