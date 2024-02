Ce ne sont pas tous les coanimateurs de Tout le monde en parle depuis le départ de Dany Turcotte il y a trois ans (presque jour pour jour) qui ont obtenu la faveur du public.

Certains sont la cible de commentaires acrimonieux chaque fois qu'ils mettent le pied dans le studio A de Radio-Canada.

Par contre, c'est loin d'être le cas d'Alexandre Barrette, qui, hier, a encore été encensé par les téléspectateurs sur les réseaux sociaux.

La page Facebook de Tout le monde en parle est généralement un lieu bouillant de protestations et de récriminations, mais ce dimanche, les téléspectateurs se sont plutôt lancés dans des éloges envers le coanimateur de la soirée :

« C'est le meilleur depuis Dany Turcotte. »

« Je l'aime lui...posé et surtout très respectueux... »

« Mon Favori ❣️ »

« J’aime beaucoup ses interventions…. et son cabotinage! ♥️ »

« Le meilleur co-animateur! »

« Un gars très sympathique »

« Mon pref! 👌🤗 »

« J'aime bien Alexandre, il a de la classe, ne coupe pas la parole aux invités et ne se fait pas valoir constamment. »

« Brillant et pertinent »

« Adorable fou du roi ! »

Il faut dire qu'Alexandre Barrette a été drôle et touchant dimanche soir. D'entrée de jeu, il a fait référence au tragique suicide d'un de ses amis afin de souligner le début de la Semaine de prévention du suicide. Il a aussi, plus tard dans l'émission, abordé une autre situation personnelle délicate, soit les troubles alimentaires de l'une de ses bonnes copines. Ainsi, il a pu parler avec Geneviève Garon et Mégane Têtu du rôle de l'entourage d'une personne atteinte d'une de ces compulsions.

Le coanimateur a aussi fait preuve de beaucoup d'humour, notamment lors de la visite de Mayssa Ferah et Antoine Joubert, venus parler de l'épidémie de vols de voiture au Québec. Les deux véhicules les plus volés? Le Honda CRV et le Toyota RAV4. « Je pense que quand tu commences à recevoir la pension de vieillesse, on te demande de "switcher" pour un Honda CVR gris foncé. Est-ce que c'est parce que le véhicule se vole plus facilement ou la clientèle de ces véhicules-là réagit moins vite? », a-t-il lancé, créant l'hilarité dans le studio.

Depuis le début de la 20e saison, ce sont essentiellement trois coanimateurs qui s'échangent le siège aux côtés de Guy A. Lepage, Kim Lévesque-Lizotte, MC Gilles et Alexandre Barrette. Vu l'avis favorable des téléspectateurs envers ce dernier, se pourrait-il qu'on lui octroie officiellement le poste tant convoité?