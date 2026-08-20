Voici quand vous pourrez découvrir le nouveau projet de Lise Dion

C'est à compter du 27 août que vous pourrez découvrir le nouveau projet de Lise Dion, qui la ramène sous les projecteurs.

Ce n'est pas un retour sur scène, mais bien un retour en balado qui occupera la populaire humoriste.

Dans Sortie de route, celle-ci fera la rencontre de 10 personnes aux parcours et aux horizons différents, certaines bien connues du public, d'autres moins connues.

La thématique du balado nous est décrite ainsi : À travers des conversations profondes, humaines et souvent surprenantes menées avec grande bienveillance par Lise Dion, le balado révèle les histoires derrière les succès, les épreuves et les grandes décisions qui façonnent une vie. Plus qu'une série d'entrevues, Sortie de route est une réflexion sur le changement, le courage de choisir une nouvelle direction et les possibilités qui naissent lorsqu'on ose emprunter un chemin différent.

La première invitée de Lise est nulle autre que Farah Alibay, une ingénieure en aérospatiale canadienne qui travaille présentement au Jet Propulsion Laboratory, un centre de recherche spatial géré par le California Institute of Technology et affilié à la NASA.

Un nouvel épisode, déposé de façon bimensuelle, sera disponible sur Youtube, Spotify, Apple podcast, Patreon et sur tous les déclinés de réseaux sociaux sous le nom Sortie de Route.

À travers des témoignages authentiques, le balado rappellera qu'il n'est jamais trop tard pour changer de direction, surmonter les obstacles et construire une vie plus épanouissante. C'est à écouter à compter du 27 août!