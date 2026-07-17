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Voici quand Julie Bélanger fera son retour à la radio

Avez-vous hâte de la retrouver en ondes?

Julie Bélanger à Rythme FM
Zachary Barde
Par Zachary Barde

C'est en avril dernier, après plus de 13 ans à la barre de Ça finit bien la semaine, que l'animatrice Julie Bélanger a décidé de quitter son poste auprès de Jean-Michel Anctil.

Estimant avoir fait le tour de son mandat, Julie avait alors exprimé le souhait de relever de nouveaux défis. Quelque temps plus tard, c'est par voie de communiqué que Rythme FM a annoncé le grand retour de Julie, quatre ans après avoir quitté la station montréalaise. Et cette fois-ci, Julie aura pour mission d'accompagner les Québécois lors de leur retour à la maison.

Dans Génération J, l'animatrice souhaite offrir aux auditeurs une diversité de voix, dans une enveloppe multigénérationnelle teintée de son éternelle bonne humeur. Le titre de l'émission est également un clin d'oeil aux différentes générations (X, Y, Z), tout en se voulant rassembleur.

Ce vendredi, la principale intéressée a indiqué que c'est dans exactement un mois que sa nouvelle émission atterrira en ondes, le lundi 17 août prochain.

Nous pourrons entendre Julie Bélanger tous les jours du lundi au jeudi dès 16 h sur les ondes de Rythme 105.7 à Montréal. L'émission sera également offerte dans tout le réseau, en Estrie, Mauricie, Québec, Saguenay et Outaouais.

En outre, rappelons que Julie est également apparue au générique d'une toute nouvelle compétition culinaire sur les ondes de TVA, 24 en 24, au printemps dernier. Peu de temps après la finale, Julie s'était exprimée sur la fatigue accumulée au cours du tournage. C'est à découvrir ici.

Mentionné dans cet article

Photo de Julie Bélanger
Julie Bélanger

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