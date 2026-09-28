Voici pourquoi Patrice Bélanger se déplaçait en fauteuil roulant ce week-end

L'énergique Patrice Bélanger a partagé une photo sur ses réseaux sociaux ce week-end sur laquelle on pouvait le voir dans un fauteuil roulant, poussé par sa douce, Marie-Claude.

« Merci pour tous vos messages. Je vous rassure, tout va bien! J'ai simplement dû subir une intervention pour réparer une déchirure du ménisque. J'ai la meilleure infirmière! », a-t-il indiqué.

Voyez sa publication au bas de l'article.

Sur les ondes de Rouge dans La gang du matin jeudi, il disait ceci en rapport à son opération : « C'est le "après" qui m'inquiète un tout petit peu, parce que je vais devoir passer plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, à me déplacer en béquilles.

Et là, ma blonde, l'extraordinaire Marie-Claude, a loué un fauteuil roulant pour pouvoir me promener. Ça a l'air cute de même, mais ça m'inquiète beaucoup parce qu'elle va pouvoir m'amener où elle veut, mais elle va surtout pouvoir me laisser où elle veut. Fait que tu sais, un petit sentier obscur au fond d'un parc, pis c'est : tourlou mon Patoche! À la prochaine! Elle pourrait me lâcher au sommet d'une pente abrupte, pis faire : bye bye!

Moi, je ne veux pas mourir, je ne suis pas prêt. J'en ai pas fait assez pour encore avoir mes funérailles nationales, tu comprends? Donc, les mots d'ordre pour les prochains jours, c'est : sofa, streaming et autorité absolue sur la télécommande. Et, la chose sûre, la seule certitude, je vais pouvoir tester la pitié de ma gang pour me faire servir pendant les prochains jours. »

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Patrice!