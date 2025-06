Voici où goûter les plats gastronomiques de Yoann, le gagnant des Chefs! 2025

Yoann Van Den Berg est propriétaire du restaurant Les Mômes, situé sur la rue Villeray, à Montréal.

Comme ce dernier a eu un parcours exemplaire à l'émission Les Chefs!, jusqu'à remporter la compétition culinaire ce mardi, la popularité de son établissement s'en est vue considérablement impactée.

D'ailleurs, pendant notre entrevue avec le grand gagnant, le téléphone sonnait continuellement. « Beaucoup de réservations, beaucoup de téléphones, beaucoup de mails à répondre. »

Les Mômes est « un restaurant apporté votre vin », nous explique le propriétaire. « C'est une cuisine moderne d'inspiration française. On utilise des produits de saison. On change de menu vraiment fréquemment. C'est une cuisine où l'on se fait plaisir. »

L'établissement se retrouve sur la liste des 76 restaurants recommandés par le Guide Michelin, une récente distinction qui a surpris le principal intéressé. « C'est un restaurant apporté votre vin. On n'est pas le resto cool du coin, mettons, mais on est super contents d'avoir reçu cette distinction. Ça nous pousse à continuer à travailler fort. »

Parmi les plats proposés aux clients ces jours-ci, on note, en entrée, les maquereaux en escabèche et le carpaccio de boeuf, puis en repas principal, le carré de porc ibérique, le flétan vapeur, les maquereaux en escabèche et le wellington de boeuf.

Les prix varient entre 25 $ (entrée) et 98 $ (plat principal). Une table d'hôte à 80 $ est aussi offerte.

Voyez quelques images du décor, dont les fabuleuses banquettes orange, et certaines photos des assiettes sublimes du chef ci-dessous.

Les restaurent Les Mômes est situé au 586 rue Villeray, à Montréal, et est ouvert tous les soirs de 17 h 30 à 22 h.