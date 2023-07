Voici la destination préférée des stars québécoises pour leurs vacances cet été

Maintenant que la pandémie est définitivement derrière nous, les Québécois ont profité de leurs vacances estivales pour visiter le monde.

L'Europe a été le continent le plus prisé par les vedettes québécoises, et l'Italie le pays le plus populaire.

Julie St-Pierre, Charles Lafortune, Ludivine Reding et Bianca Gervais ont dégusté des gelatos, des pâtes et des Aperol Spritz à Rome, Venise, Sienne, Pise et Tropea.

Sébastien Benoit et Anthony Kavanagh ont, de leur côté, exploré la Grèce en famille, Anne-Marie Withenshaw a visité le Portugal, alors que Sophie Nélisse a choisi la Croatie.

Quelques célébrités québécoises ont choisi de voyager plus près de la maison. Patrice Bélanger et sa famille ont passé quelques jours à San Francisco, alors que Khate Lessard parcourait récemment les rues de la Grosse Pomme. Josée Boudreault, Louis-Philippe Rivard et leurs deux filles sont plutôt allés, pour leur part, du côté de la Californie.

Magalie Lépine-Blondeau se trouve, elle, présentement dans le désert de Wadi Rum, en Jordanie.