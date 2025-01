Voici le nouveau projet d'Isabelle Racicot

En décembre dernier, les auditeurs de la populaire émission Y'est 4 heures quelque part tombaient des nues en apprenant que, quelques semaines plus tard à peine, leur rendez-vous du retour à la maison ne serait plus le même. Puis, nous apprenions peu de temps plus tard que c'est l'humoriste Mathieu Dufour qui prendrait la relève.

Isabelle Racicot, l'une des membres du trio de la défunte émission, n'a cependant pas perdu de temps avant de regagner un micro, au sein de la même chaîne, de surcroît. Effectivement, celle-ci a annoncé sur sa page Instagram qu'elle aura le plaisir de coanimer sur les ondes de Rythme FM l'émission matinale Les Lève-tôt, en compagnie d'Anaïs Favron et de Patrick Marsolais.

Présentée en semaine dès 5 h 30, cette nouvelle aventure représente un défi de taille pour Isabelle, elle qui était habituée depuis quelques années à animer en fin d'après-midi. Elle s'exprime :

« Un nouveau défi commence pour moi lundi MATIN avec @patmarsolais et @anaisfavron sur les ondes de @rythme1057

Je sors complètement de ma zone de confort parce que ça fait 20 ans que je n’ai pas été à l’animation d’une émission ( très) matinale sur une base régulière !!! 😂 Je suis ZÉRO capable de me coucher de bonne heure et j’adore souper avec des amis la semaine. MAIS, c’est souvent en sortant de sa zone de confort, en explorant des nouvelles avenues qu’on découvre des choses sur soi-même qu’on ne connaissait pas. Let’s GO!!!!!!💪🏽💪🏽

Bon…j’espère juste ne pas me rendre compte que je suis vraiment désagréable en me levant très tôt le matin. 🤷🏽‍♀️

Pat, Anaïs…. c’est à vos risques et périls !!!! Bonne chance !

Aux auditeurs…hâte de vous retrouver. J’ai plein de choses que j’ai envie de partager avec vous xxxx »

