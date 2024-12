Voici la destination vacances choisie par Julie Snyder et ses enfants en ce temps des fêtes

Comme bien des Québécois, Julie Snyder a choisi de profiter des vacances de Noël pour quitter la neige (et la pluie) pour le chaud soleil des tropiques.

C'est à Playa Mujeres, une nouvelle destination tendance au nord de Cancún, au Mexique, que la populaire animatrice, sa fille Romy et son fils Thomas, ont déposé leurs valises.

L'eau bleu turquoise a de quoi faire rêver! Voyez une photo ci-dessous.

La petite famille a notamment visité Isla Mujeres (l'île des femmes), un paradis pour les amateurs d'activités balnéaires.

Notons que cette semaine, Julie a aussi partagé une photo avec ses deux enfants devant le sapin de Noël. « Les derniers jours de décembre ont été éprouvants mais rien ne vaut le temps entre Noël et le Jour de l’an; cet espace où tout se suspend et se dépose à la fois.

Les épreuves sont derrières, les beaux souvenirs devant et je savoure le plaisir d’être avec le fils de ma vie et la fille de ma vie, Thomas depuis 19 ans et Romy depuis 16 ans: vous êtes, chacun à votre façon, mon plus beau cadeau », écrivait-elle.

Elle ajoutait : « J’espère que pour vous ce temps est bon sinon je suis de tout cœur avec vous, j’ai déjà eu des temps des fêtes tristes à pleurer, ne lâchez pas, courez vers l’avenir… »

On souhaite à Julie, Romy et Thomas une année 2025 à la hauteur de leurs espoirs et ambitions!