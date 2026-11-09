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Voici ce que Sara Dufour compte faire de ses vacances bien méritées

Elle partait en congé au lendemain de l'ADISQ.

Sur la photo : Sara Dufour
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin
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Sara Dufour était toute en beauté, dimanche, sur le tapis rouge du 48e gala de l'ADISQ. Showbizz.net a eu le privilège de discuter avec la chanteuse qui nous confirmait avoir été fort occupée ces dernières années. « C'est complètement fou, c'est incroyable! »

Ça va bien! Ça arrête pas de bien aller!

Très enthousiaste de pouvoir célébrer la musique québécoise avec ses pairs en cette soirée de gala, elle nous confiait également qu'elle était sur le point de prendre une pause pour faire le plein d'énergie.

« Moi là, ce soir je finis. Ça fait deux mois à peu près, depuis mon lancement, qu'à tous les jours j'ai quelque chose, et ce soir c'est ma dernière soirée. Et là, je pars en vacances pour une couple de semaines. »

C'est nécessaire, mais c'est parfait, c'est pour mieux revenir!

La chanteuse ne s'ennuiera certainement pas. Elle nous a d'ailleurs donné un petit aperçu de ce qu'elle s'était planifié d'ici la pause de décembre.

« Je pars deux semaines en voyage, puis après ça je m'en vais une semaine chez nous [Saguenay-Lac-Saint-Jean]. Après ça je reviens un petit peu travailler à Montréal avant de m'éclipser pour les Fêtes. »

Nous lui souhaitons bon repos et qu'elle nous revienne en grande forme!

Mentionné dans cet article

Photo de Sara Dufour
Sara Dufour

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