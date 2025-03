Virginie Fortin fait de rares confidences sur sa relation amoureuse

C'est en octobre dernier que Virginie Fortin a officialisé sa relation amoureuse avec l'ex-combattant d'arts martiaux mixtes, Olivier Aubin-Mercier (photo ici).

De passage au talk-show Pour une fois ce samedi, d'ordinaire discrète sur son intimité, celle-ci s'est permise quelques confidences sur sa vie de couple, quand l'une des intervieweuses de la soirée, Marie-Louise Arsenault, l'a questionnée à ce sujet :

« J'ai été déçue assez jeune pour ensuite plus répéter ça. Je pense aussi que je me sens bien seule. Je suis bien avec moi-même. Là, maintenant, je choisis d'être avec quelqu'un qui m'admire autant que je l'admire. Mon chum, c'est pas parce que j'ai besoin de lui, mais c'est parce que j'aime fondamentalement ça être avec. Moi j'ai pas envie d'un gars qui me dit : "J'ai besoin de toi!" Ça là, ça disparaît dans 3 semaines, tu comprends? "J'ai tellement besoin de toi!" Non, je veux pas que t'aies besoin de moi, mais on choisit quand même d'être ensemble. »

Au cours de l'émission, Virginie s'est également prononcée sur la maternité, elle qui donnera ce printemps naissance à son deuxième enfant. Elle explique que le fait d'avoir eu un enfant a changé sa vision des choses, insufflant une nouvelle sensibilité chez elle. Elle précise :

« J'ai une empathie pour les petites épreuves des parents maintenant, que ça, je n'imaginais pas. Mais la sensibilité, elle sommeillait en moi. C'est juste que maintenant, je pleure encore plus facilement qu'avant. »

Notons que Virginie et Olivier sont parents de la petite Blanche, née en septembre 2023. La jeune maman s'était à l'époque confiée sur ce nouveau rôle. C'est à lire ici.

Rappelons qu'il ne reste que 2 épisodes avant la fin de la 2e saison de la toujours aussi populaire émission Pour une fois. La semaine prochaine, c'est Patsy Gallant qui sera mise à l'honneur, tandis que pour le dernier épisode de la saison, le 29 mars prochain, ce sera au tour de Guy Mongrain d'être interviewé par un chapelet d'artistes invités. Ce sera à ne pas manquer!

Pour une fois est diffusé le samedi à 20 h, sur les ondes de Télé-Québec.