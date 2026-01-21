Vidéo : Romie et Joël de Star Académie recréent une scène d'amour culte

Depuis que Romie et Joël de Star Académie ont annoncé former un couple, ils créent beaucoup de contenu ensemble sur les réseaux sociaux, pour notre plus grand bonheur.

Tout récemment, afin de célébrer un an depuis le début de leur aventure à Star Académie, ils ont interprété en duo une chanson de Dany Bédar. Voyez le résultat au bas de l'article.

Mais, ce qui nous a le plus charmés dans leurs récentes publications, c'est ce pastiche d'une scène culte du film La guerre des tuques.

« Tu as de la neige-là. »

« T'as un trou dans ta mitaine. »

Avec les voix originales du film, c'est mignon comme tout! Puis de voir Joël tomber sur la glace en quittant la scène, ajoute une part d'humour à ce moment tendre.

Voyez la vidéo ci-dessous.

Rappelons que les deux artistes ont été bien occupés au cours de cette première année sous les projecteurs. Romie a fait paraître un premier single, « Trop », alors que Joël a interprété la chanson-thème de la nouvelle série de TVA, Indomptables, entre autres choses.