Vidéo : Mirianne Brûlé nous présente sa fille Camila et on craque complètement!

Elle nous parle aussi de sa réorientation de carrière.

Image de l'article Vidéo : Mirianne Brûlé nous présente sa fille Camila et on craque complètement!
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce lundi, dans le cadre de la première médiatique du spectacle Peter Pan à l'Espace St-Denis, nous avons croisé la comédienne Mirianne Brûlé, qui était franchement bien accompagnée.

En effet, c'est sa fille Camila qui était dans les bras de sa maman, pour sa première expérience de spectacle.

Nous nous sommes entretenus avec le duo mère-fille, pour notre plus grand ravissement. On craque complètement pour cette fillette pétillante!

Voyez notre vidéo et leur photo ci-dessous. Ne sont-elles pas magnifiques?

Mirianne y aborde aussi son changement de carrière, alors qu'elle a fait un retour aux études récemment, dans le domaine de la petite enfance.

On espère malgré tout la retrouver dans nos écrans très bientôt!

Nous leur souhaitons un très bon voyage au Costa Rica, où Camila pourra retrouver son papa, Leo.

Voyez toutes nos photos prises sur le tapis rouge bondé de vedettes de Peter Pan, plus bas.

Tapis rouge du spectacle Peter Pan

Tapis rouge du spectacle Peter Pan

La distribution

Photo de Mirianne Brûlé
Mirianne Brûlé

