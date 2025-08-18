Vidéo : Messmer hypnotise Géraldine Lamarche et le résultat est étonnant

Messmer était en visite dans les studios de Rouge ce lundi midi pour parler de son nouveau spectacle.

Il en a donc profité pour hypnotiser l'une des animatrices de Complètement midi l'été, Géraldine Lamarche.

Celle-ci s'est rapidement endormie et suite aux instructions de l'hypnotiseur, elle s'est mise à parler une langue inventée.

Elle n'était plus capable de communiquer en français, mais ses expressions faciales montrent bien à quel point elle était déstabilisée.

Voyez la vidéo ci-dessous.

Messmer a aussi amené Géraldine à chicaner sa coanimatrice, Josiane Aubuchon, dans une autre langue.

Géraldine explique qu'une partie d'elle était consciente qu'elle était hypnotisée, mais qu'elle n'avait plus aucun contrôle. « Je me sens complètement gelée en fait », dit-elle.

Lorsqu'elle réécoute des extraits de son expérience sous hypnose, elle ne se rappelle de rien. Toujours assez troublant de voir les artistes être victimes des talents de Messmer...