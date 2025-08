Vidéo : Les enfants de Véronique Claveau et Bryan Audet répondent à des questions sur leurs parents

Véronique Claveau et Bryan Audet ont amené leurs enfants dans les studios de Rouge récemment alors que le couple participait à l'émission de Phil Roy, Un peu, beaucoup, passionnément.

L'équipe de l'émission a posé des questions à Léon et Agathe afin d'en apprendre davantage sur leurs parents. Ils ont été invités à compléter des phrases que les parents ont l'habitude de répéter à leurs enfants, du genre : « On ne parle pas la bouche... [pleine]. » et ont fait quelques confidences sur la vie privée de leurs géniteurs.

C'est absolument charmant!

Voyez la vidéo au bas de l'article.

Précisons que Véronique Claveau présentera son gala Juste pour rire à Québec le 15 août prochain. Au même moment, Bryan sera de la comédie musicale Chicago, présentée au Capitole de Québec. On s'imagine donc que la petite famille passera quelque temps dans la Vieille Capitale au cours des prochaines semaines.