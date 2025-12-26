Accueil
Vidéo : Le party de Noël chez Lauriane donne droit à un moment mémorable

Il fait écho à un moment marquant d'OD Chypre.

OD Tentations au soleil
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Arnaud a passé Noël dans la famille à Lauriane à Québec.

Les gagnants d'OD Chypre ont d'ailleurs partagé deux photos que vous pouvez voir au bas de l'article.

Lauriane en a profité pour tourner une petite vidéo dans laquelle on peut voir son père et son amoureux trinquer ensemble.

On se rappellera que, parmi les moments marquants d'Occupation Double cette année, il y avait ce montage photo d'Arnaud et du père de Lauriane au même âge. On aurait pu croire à la même personne!

La vidéo de Lauriane prouve la ressemblance frappante entre les deux hommes, même aujourd'hui.

« Quand tu vois ton futur toi dans plus d’une trentaine d’année plus tard 🙈 ➡️ les sosies se rencontrent✨🪞 », a-t-elle écrit.

Voyez la vidéo ci-dessous.

Les abonnés de Lauriane sur Tik Tok sont aussi épatés par la ressemblance. « On dirait son père 😭😂 ».

On souhaite un bon temps des fêtes au couple gagnant d'OD et leur famille!

