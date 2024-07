Vidéo : Le fils de Sarah-Jeanne Labrosse danse sur la scène de Révolution

Sarah-Jeanne Labrosse tourne présentement la sixième saison de Révolution.

Comme elle est la maman de deux enfants - Lawrence, 2 ans, et la petite Léo, six mois -, la comédienne s'est toujours dite choyée de pouvoir amener ses enfants sur le plateau et d'ainsi faciliter son quotidien de maman.

Vendredi, elle partageait des photos et même une vidéo de son garçon en train de danser sur l'immense scène de l'émission de TVA.

« Passion concialliation. 💥 », écrit-elle.

Voyez sa publication au bas de l'article.

Rappelons que la sixième saison de Révolution sera bien différente des autres. Celle-ci réunira les meilleurs participants des éditions précédentes. En tout, 24 danseurs ou groupes de danseurs qui se sont déjà rendus en ronde finale s'affronteront pour éblouir une fois de plus les Maîtres et les téléspectateurs.

Les 12 épisodes de 90 minutes, réalisés par Maxime Bissonnette-Théorêt et Josiane Lamarre, seront diffusés à l'automne 2024.