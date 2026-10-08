Vidéo : Ginette Reno chante a capella lors d'une rare apparition sur scène

Ginette Reno a participé mercredi soir au spectacle-bénéfice Les GRANDES chansons pour les GRANDS de demain au profit de la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud.

Le compte Instagram Les relookeuses a partagé un moment de la performance de la grande dame sur scène alors qu'elle interprétait a capella « Je ne suis qu'une chanson ».

Remarquez bien qu'elle ne porte même pas son micro à sa bouche. Elle est incroyable cette femme!

Voyez le résultat au bas de l'article.

Précisons que Ginette Reno mentionnait cet été que sa santé ne lui permettait pas de participer à autant d'évènements qu'elle le voudrait. Elle choisit sagement ses sorties. On peut s'imaginer qu'elle ne pouvait pas refuser l'invitation d'Yvon Deschamps.

D'ailleurs, l'humoriste a aussi offert un numéro sur scène lors de cette soirée caritative exceptionnelle, qui réunissaient sur scène Paul Piché, Pierre Flynn, Luce Dufault, Véronique Claveau, Grégory Charles ainsi que Judi Richards et filles.

Rappelons que Ginette Reno doit faire paraître un nouvel album très bientôt.