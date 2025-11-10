Accueil
Vidéo : Étienne Drapeau, fébrile, assiste à l'ADISQ avec sa conjointe qui accouchera très bientôt

Maude Labelle a même dépassé sa date d'accouchement.

Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Dimanche, Étienne Drapeau a assisté au 47e Gala de l'ADISQ en compagnie de sa conjointe, la photographe Maude Labelle.

Celle-ci attend leur premier enfant. Elle était si resplendissante sur le tapis rouge (voyez la photo au bas de l'article) qu'il est difficile de croire qu'elle avait dépassé de cinq jours sa date d'accouchement!

On a mis la valise dans l'auto. On vient au gala, mais ça se peut qu'on ne retourne pas à la maison.

La future maman nous a confié être, malgré tout, en pleine forme.

Quant à lui, l'auteur-compositeur-interprète et ex-hockeyeur professionnel semble fébrile et surexcité à l'idée de devenir papa d'un petit garçon « d'une seconde à l'autre ».

Voyez les futurs parents dans la vidéo en entête de cet article.

Découvrez ici notre galerie des plus beaux couples de l'ADISQ 2025.

Informations complémentaires

