Vidéo : Angine de Poitrine crée la commotion sur le tapis rouge de l'ADISQ

Ce dimanche 8 novembre, alors que tout le gratin du milieu de la musique foulait le tapis rouge du 48e Gala de l'ADISQ, tous les médias attendaient avec impatience l'arrivée du groupe de l'heure, Angine de Poitrine.

En nomination dans les catégories les plus prestigieuses du gala, on pouvait prévoir que le groupe serait décoré de plusieurs prix.

C'est en tout dernier qu'on a vu Khn et Klek faire leur apparition sur le tapis rouge, alors qu'on les transportait sur des diables. Les deux extra-terrestres ne portaient pas de souliers et ont posé pour les photographes.

Voyez une vidéo de leur arrivée inusitée dans l'entête ci-dessus.

Aucune entrevue n'a été accordée sur le tapis rouge avec les médias, pas même par le géant de la formation, Sébastien Collin.

Il faudra patienter à la fin de la 48e édition de l'ADISQ pour savoir combien de trophées raflera le groupe de rock microtonal, qui ne fait rien comme tout le monde! On aime ça!