Victoria de Star Académie dévoile son nouveau projet

Ce vendredi, Victoria a dévoilé sur ses réseaux sociaux la sortie d'un tout nouveau projet musical, qui risque fort bien de plaire à ses fans, qui la suivent depuis son passage à Star Académie, l'an dernier.
Il s'agit de la sortie de son tout premier single, intitulé « Mon cri du coeur ». Sa chanson, disponible dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute, est visiblement victime de son succès. En effet, sur les réseaux sociaux, la jeune chanteuse, très fébrile, a tenu à remercier ses abonnés qui ont été nombreux à ajouter la nouvelle chanson dans leurs listes de lecture.
Elle écrit :
« Merci du fond du coeur pour tous vos messages. Sortir ma première chanson est un rêve qui devient réalité. Je suis fière et encore un peu fébrile... Cette chanson vit maintenant grâce à vous. xxx »
« Cracher la douleur et déchirer ses liens », lance-t-elle dans la chanson, empreinte de douceur et de courage, qu'on apprécie beaucoup pour sa prose. Quel talent d'écriture, cette Victoria! Nous lui souhaitons beaucoup de succès avec ce premier lancement!
Une autre candidate de Star Académie 2024 a également sorti du nouveau matériel cette semaine, la finaliste Katrine Sansregret. Dans la chanson « Rappelle-moi comme je t’aime », Katrine témoigne d'un moment particulièrement difficile pour elle, vécu entre les murs de l'Académie.
Elle révèle :
« Cette chanson, que j’ai eu la chance d’écrire entre les quatre murs de l’Académie, dans ce même cahier de notes, à un moment où il n’y avait personne qui pouvait me comprendre. C’est probablement le moment le plus difficile que j’ai eu à vivre dans ma vie, mais j’en ai fait une chanson que j’aime et qui me ramènera toujours entre ces quatre murs-là. J’espère qu’elle pourra vous aider à traverser des moments difficiles, mais surtout, qu’elle vous fera sentir moins seuls. ❤️🩹 »
La chanson est également disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
Félicitations à ces deux jeunes femmes qui, plutôt que de masquer leur vulnérabilité, elles en font une force qui rend leur art vivant et unique. Chapeau!