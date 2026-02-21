Victoria de Star Académie dévoile son nouveau projet

Ce vendredi, Victoria a dévoilé sur ses réseaux sociaux la sortie d'un tout nouveau projet musical, qui risque fort bien de plaire à ses fans, qui la suivent depuis son passage à Star Académie, l'an dernier.

Il s'agit de la sortie de son tout premier single, intitulé « Mon cri du coeur ». Sa chanson, disponible dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute, est visiblement victime de son succès. En effet, sur les réseaux sociaux, la jeune chanteuse, très fébrile, a tenu à remercier ses abonnés qui ont été nombreux à ajouter la nouvelle chanson dans leurs listes de lecture.

Elle écrit :

« Merci du fond du coeur pour tous vos messages. Sortir ma première chanson est un rêve qui devient réalité. Je suis fière et encore un peu fébrile... Cette chanson vit maintenant grâce à vous. xxx »

« Cracher la douleur et déchirer ses liens », lance-t-elle dans la chanson, empreinte de douceur et de courage, qu'on apprécie beaucoup pour sa prose. Quel talent d'écriture, cette Victoria! Nous lui souhaitons beaucoup de succès avec ce premier lancement!