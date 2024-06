Véronique Le Flaguais fait un retour au grand écran : « Ça met un baume sur la douleur »

Il y avait plusieurs années que nous n'avions pas vu à l'écran la comédienne Véronique Le Flaguais. Après des rôles marquants dans plusieurs productions comme Rumeurs, Mémoires vives et les films Cruising Bar, L'ange gardien et Menteur, celle-ci s'est faite progressivement plus discrète, consacrant son temps à sa famille et à son mari qui vivait de graves problèmes de santé.

Comme on le sait, Michel Côté a perdu la vie en mai 2023, des suites d'une maladie de la moelle osseuse.

Plus d'un an plus tard, voilà que nous retrouvons avec bonheur Véronique Le Flagais, qui apparaît au générique de deux importantes productions québécoises, les films Nos Belles-soeurs et Menteuse.

Nous avons eu le privilège de nous entretenir avec elle ce jeudi, dans le cadre d'une rencontre de presse sur le plateau de Menteuse, où elle retrouve le personnage qu'elle interprétait en 2019 dans Menteur.

« Me retrouver sur un plateau, ça me distrait. Alors, ça met un baume sur la douleur », nous indique celle qui vit toujours son deuil, et avec raison. « Puis de revoir les copains, puis rire, c'est sûr, ça me fait du bien. »

Est-ce que ces deux mandats lui donnent envie de revenir davantage dans la lumière? Pas nécessairement, nous indique-t-elle : « Michel, il disait qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, hein? Alors, rendue à mon âge, je pense que je m'arrête un petit peu, je fais autre chose. »

Elle profite en outre de la présence de sa famille et de ses trois petits-enfants qu'elle semble chérir plus que tout : « J'aurais aimé en avoir plein, j'adore tellement les enfants! »

Comment se présente ce petit rôle dans Menteuse pour elle? « Nous, avec Luc Senay, on est un couple qui se trouve drôle. On n'arrête pas de faire des blagues, puis on rit comme des malades. On est les seuls à trouver ça drôle d'ailleurs », nous dit-elle en riant.

Pas de doute, il fait bon la retrouver!

Comment se porte-t-elle depuis le décès de son époux? « Ce sont des hauts et des bas », nous répond-elle, émue.

Le film Nos Belles-soeurs sera en salles partout au Québec à compter du 11 juillet. Le film Menteuse, quant à lui, atterrira sur nos écrans à l'été 2025.