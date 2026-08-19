Varda Etienne livre un bouleversant plaidoyer sur les réseaux sociaux

Ce mardi, l’animatrice Varda Etienne s’est emparée de son clavier et a livré un puissant et bouleversant plaidoyer, après que deux féminicides en 48 heures se soient produits au Québec, dans le même secteur qui plus est, pour un total de 13 dans la province... Rien qu’en 2026.

Face à l’horreur des événements, elle décide ainsi de s’adresser aux hommes, leur demandant notamment ce qui les empêche de consulter avant que la situation ne dégénère.

Elle écrit :

« Encore une fois, je suis bouleversée, peinée, en colère et je me sens surtout impuissante face à cette violence croissante commise envers les femmes.

Ces dernières 48 heures, Leakkhena Seng et Kerline Jean se sont ajoutées, portant à 13 le nombre de victimes de féminicides cette année au Québec. Qu'est-ce qui se passe chez les hommes? Qu'est-ce qui les empêche de chercher de l'aide ? Est-ce la peur du jugement, la honte ou des modèles de masculinité dépassés? C'est un problème sociétal. Malgré les campagnes de sensibilisation sur la violence conjugale, il semble que rien ne change, malheureusement. Quelles solutions concrètes apporter ? Si seulement j'avais la réponse... J'ai peur pour ma fille, pour toutes les filles et les femmes, pour qu'elles ne soient jamais menacées de devenir des victimes. Que personne n'ait à subir la perte tragique d'une proche dans de telles circonstances. Il est essentiel de soutenir les ressources d'aide et de briser les silences, avant qu'une autre vie ne devienne une statistique. »

Sa publication a suscité plusieurs réactions, notamment de la part de femmes ayant été victimes de violences conjugales. Ce à quoi elle répond :

« OUI pour le bracelet anti-rapprochements! OUI pour des peines de prison plus sévères, OUI pour que les hommes dénoncent ceux qui sont les agresseurs! OUI POUR TOUTES LES FEMMES QUI SOUHAITENT QUITTER UNE RELATION TOXIQUE ET DANGEREUSE SANS Y LAISSER SA PEAU!!! »

Nous sommes de tout coeur avec toutes ces femmes qui vivent avec ces insoutenables situations. Nous ne pouvons désormais qu'espérer que les choses changent pour le mieux, pour le bien-être de toutes les femmes, peu importe leur âge ou leur condition.