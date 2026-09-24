Varda Étienne fait une émouvante mise au point sur sa santé mentale

Depuis toujours, l'animatrice et autrice à succès Varda Étienne se confie sans filtre sur ses enjeux de santé mentale, partageant ses hauts et ses bas avec sa fidèle communauté. Cette semaine, c'est au micro de Véronique et les fantastiques que la fière maman s'est ouverte, dans un segment empreint d'une grande vulnérabilité.

Précisant d'emblée qu'elle aurait souhaité passer le meilleur été qui soit, le récent déménagement de la diva de Brossard aura plutôt eu une incidence négative sur sa santé.

« Je me suis enfermée dans un mutisme, seule chez moi à faire des boîtes afin de préparer mon déménagement qui a eu lieu il y a deux semaines. Je sais que je suis loin de faire pitié, j'en suis consciente, mais laissez-moi vous dire que vider une maison de trois étages, d'environ 3000 pieds carrés, toute seule, s'est avérée une tâche extrêmement difficile, et même ma garde rapprochée n'était pas au courant, par peur de les alarmer ou de les entendre dire : "Est-elle en phase manie encore une fois, ou dépressive, de sa maladie?"

Et pourtant ceux qui me connaissent bien savent que l'été est ma saison préférée. Celle où je profite le plus de la vie, celle où je me sens revivre et épanouie. Certaines de mes connaissances qui l'ont vécue, l'expérience de rénovations, m'ont confié à quel point cela les avait exaspérées. Il y a même un couple que je connais qui a divorcé », poursuit l'animatrice.

Elle poursuit, non sans émotion :

« Moi j'étais complètement découragée, exaspérée, inquiète, au bout du rouleau, et toutes ces nuits d'insomnie, d'incertitudes, toutes ces larmes versées, et toute la culpabilité aussi que j'ai éprouvée, par mon grand manque d'expérience dans le domaine. J'ai été vraiment très naïve. J'aimerais aussi justement remercier Véro. Véro qui, comme d'habitude, lorsque j'ai subi des interventions chirurgicales, quand je ne vais pas bien. Véro a toujours les bons mots, elle prend toujours le temps de me faire un petit message, pour me dire "Varda, je pense à toi". »

« C'est rien voyons, c'est la moindre des choses, on est une famille, on se tient », conclut Véronique Cloutier, visiblement très touchée par l'intervention de son estimée collègue.

Vous pouvez voir ce moment très émouvant dans la vidéo au bas de cet article.

Nous saluons la grande franchise de Varda qui permet, petit à petit, de démystifier certains tabous sur la santé mentale. On l'aime, notre Varda!

Véronique et les fantastiques est présenté du lundi au jeudi dès 15 h 55 sur les ondes de Rouge FM.