Vanessa Pilon dénonce une agression survenue récemment

Cette semaine, l'organisme Alké -Unies pour elles lançait en grande pompe sa seconde campagne annuelle, aux Espaces iNNOV de Saint-Alphonse-de-Granby. C'est Vanessa Pilon qui en était l'animatrice, un rôle tout désigné pour elle, qui soutient et milite activement pour la cause des femmes.

Au lendemain de cette célébration féminine, Vanessa s'est confiée dans une vidéo sans filtre sur les réseaux sociaux, dans laquelle elle indique avoir été victime d'une agression par un homme, au cours de la soirée dénonçant ce genre de comportement répréhensible. Elle dévoile :

« Dans la soirée encore, après le moment principal, je suis parmi les gens [...] et là, à un certain moment, il y a un dude qui vient me voir, puis qui, ma robe a le dos ouvert, il prend sa main, la glisse à travers l'ouverture du dos et vient comme me pogner la taille. Sans crier gare. Pour m'inviter à souper, pour aller souper avec lui. »

Elle poursuit :

« Je suis extrêmement mal à l'aise sur le coup et je suis comme figée, parce que de toutes les soirées où, don't get me wrong, ça m'est arrivée des dizaines et des dizaines de fois dans des corpos que j'anime, dans des soirées, c'est pour ça que je ne vais presque plus dans aucune soirée, surtout quand il y a de l'alcool. Il y a des politiciens qui m'ont fait ça, une petite photo officielle, la petite main qui se glisse, la petite main baladeuse, je l'ai vécu souvent. Je suis habituée, je suis rodée. Mais dans une soirée où on dénonce la violence faite aux femmes, que ce dude-là se permette ça [...] je me rends compte à quel point on a normalisé ça. C'est fou. »

La populaire créatrice de contenu se demande ensuite comment nous avons pu en arriver là, comme société, à ne pas dénoncer davantage ce genre de comportements malveillants.

« Ça fait des dizaines et des dizaines d'années que je vis ça et ce soir, on dirait que c'est la fois de trop. [...] Là ce matin je me lève, et j'ai une lettre dans ma boîte aux lettres d'un gars qui me harcèle depuis des mois. Le gars habite à Montmagny. Il me harcèle sur les réseaux sociaux depuis tout l'été. Il est convaincu que je lui parle. Je ne lui ai jamais parlé, il regarde mes story et voit des messages codés. Là, il me dit qu'il a réussi à trouver mon adresse, puis dans mes DM, il me dit qu'il est passé chez nous la semaine passée, mais j'étais avec ma fille, j'ai effectivement vu une voiture monter vers chez nous et j'étais comme, qui est-ce? Puis, il a viré de bord finalement, mais tu sais, là je ne me sens plus en sécurité chez nous. Ça fait que c'est quand qu'on va pouvoir se sentir juste en sécurité? »

Voyez sa publication complète ci-dessous.

Nous tenons à exprimer notre profond soutien envers Vanessa et sa quête de dénonciation de ces comportements inacceptables, qui n'ont aucune raison d'être. Il faut cesser de normaliser ces actes, quels qu'ils soient.