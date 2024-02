Valérie Roberts livre un touchant témoignage sur la maternité à Ça finit bien la semaine

Ce vendredi soir, Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil nous gâtaient d'un nouvel épisode de leur fabuleux talk-show Ça finit bien la semaine. Pour l'occasion, le duo étoilé recevait une salve d'artistes connus et appréciés des téléspectateurs, dont la fascinante et inspirante Valérie Roberts. Toujours aussi pétillante avec ses nombreux projets, celle-ci s'est récemment dévoilée sur une période plus sombre de sa vie, survenue après sa grossesse tendrement désirée, par l'entremise du livre Post-partum : les hauts et les bas du quatrième trimestre, paru aux éditions Trécarré en janvier dernier. Nous vous parlions récemment des nombreux témoignages que l'on y retrouve.

L'ouvrage raconte les hauts et les bas du quatrième trimestre de grossesse, soit les premiers mois de la vie du nouveau-né. La dépression post-partum est un sujet qui touche beaucoup plus de femmes qu'on le croit, et le livre de Valérie a été conçu dans ce sens et avec cette genèse, c'est-à-dire donner une voix à celles qu'on oublie parfois. D'ailleurs, pour écrire ce livre, elle a dû replonger dans cette période plus obscure, non sans heurt :

« Ç'a été plus difficile que ce que j'anticipais. On dirait que c'était tellement important pour moi de parler de ce que j'avais vécu et les difficultés, parce qu'on dirait que dans le discours public, la parentalité, et surtout la maternité, donner naissance, c'est supposé être l'expérience la plus incroyable de ton existence! Mais moi, je ne vivais pas ça. Je me sentais seule, j'étais bien trop honteuse pour en parler, je n'étais pas capable. Et quand finalement j'en parlais, je réalisais que je n'étais vraiment pas toute seule à ne pas vivre ça d'une manière hyper épanouie. (...) Je faisais les entrevues, tout allait bien, parce que tu discutes et tu réalises encore plus que tu n'es vraiment pas isolée! Et là, tu arrives chez vous pour l'écrire... C'était tellement difficile, à un point tel que j'ai dû refaire une thérapie, pour être capable d'écrire le livre (...) et arrêter de me sentir coupable. Écrire une phrase pendant un instant, j'ai regretté d'avoir un enfant. C'est tragique écrire ça! »

On ne peut que frissonner d'émotion devant la franchise de la jeune maman, en ayant une pensée pour toutes ces mères qui vivent et ne connaissent que trop bien cette situation. Heureusement, des propos et des projets publics comme ceux de Valérie permettent de briser petit à petit les tabous, permettant au passage de démystifier ce que plusieurs vivent dans le silence.

Valérie a aussi profité de son passage sur le plateau pour parler de son début de carrière, qui a joliment début en 2007 sur la défunte station Musique Plus, à l'issue du concours VJ recherché, qu'elle avait remporté. À peine âgée de 20 ans à l'époque, et n'ayant jamais fait de télé auparavant, elle aborde aujourd'hui cette période de sa vie avec candeur et des étoiles dans les yeux :

« Moi, le vendredi, je travaillais chez Brault & Martineau au service à la clientèle. Je gérais des gens qui recevaient une table avec une scratch dessus et qui voulaient la retourner. Le lundi, j'étais en direct à Musique Plus, et je recevais, genre, les plus grands artistes musicaux! C'est une expérience qui est difficile à décrire, parce que c'était complètement irréaliste! Mais c'était mon plus grand rêve! »

Depuis, Valérie Roberts ne cesse de captiver les Québécois avec sa verve des mots, elle qui anime tous les matins à la radio de CKOI, et qui avait également abordé sa situation de belle-mère au moyen d'une autre oeuvre littéraire, cette fois-ci intitulée La blonde de papa.

Bref, sa vie familiale semble être un terrain fertile à sa créativité artistique, et nous sommes plus qu'impatients à l'idée de la retrouver bientôt, dans un nouveau projet!

L'émission Ça finit bien la semaine est diffusée les vendredis à 19 h, sur les ondes de TVA.