Vague de haine envers Marie-Christine Proulx après qu'elle ait abordé un sujet tabou

Tout récemment, Marie-Christine Proulx a expliqué dans son balado Le vrai du faux - qui démystifie les différentes croyances reliées à la santé, au bien-être et à la famille - comment « re-stimuler » le point G.

Ce sujet a généré énormément de haine sur les réseaux sociaux. L'animatrice s'est fait traiter de « méchante crisse de folle », de « malade » et de « méchante épaisse ».

Elle a partagé ces commentaires haineux sur ses réseaux sociaux, accompagnés du texte suivant :

« Voici le genre de commentaires reçus après la diffusion d’un extrait du balado Le vrai du faux sur la santé des femmes.

Hier, on parlait du point G : avec l’âge, il s’atrophie et perd en sensation et qu’il existe des solutions pour le « re-stimuler ». Un sujet sérieux et médical, au même titre que la fameuse petite pilule bleue qui aide certains hommes à retrouver leur érection.

Pourtant, quand on parle de ça, personne ne crie au scandale.

Résultat? Près de 100 000 vues et une vague de réactions. Et devinez quoi? Ce ne sont pas les femmes qui s’indignent, mais certains hommes, cachés derrière leur écran, qui se sentent visiblement très concernés…et pourtant à ce que je sache messieurs vous n’avez pas de POINT G!!!

Si vous vous demandez pourquoi la santé des femmes est encore un sujet tabou, si vous vous demandez pourquoi on hésite encore à en parler… ne cherchez pas plus loin.

Ce type de commentaires, c’est exactement ce qui freine les discussions. C’est gratuit, c’est vide, et ça n’aide personne.

Je cherche à comprendre en quoi ça vous fait du bien d’écrire ce genre de message!

Ça vous rend plus viril? ».

Nous vous invitons à découvrir un extrait de l'épisode du balado en question ci-dessous.

Le podcast Le vrai du faux est disponible sur toutes les plateformes d'écoute en ligne.