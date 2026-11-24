On a adoré Katrine Sansregret tout le long de son parcours remarquable dans Star Académie en 2025, qui lui a valu une place en finale aux côtés de Mia Tinayre, la grande gagnante de cette édition. Depuis, l'autrice-compositrice-interprète continue de faire vibrer le coeur des gens avec sa voix sublime, sa chanson minable s'étant hissé au Billboard Canadian Hot 100, ce qui s'avère absolument incroyable pour un tube francophone qui a cumulé près de 15 millions d'écoutes numériques!

Figurez-vous que la chanteuse a reçu ce lundi, une invitation tout à fait inattendue de la part de la production de Star Academy, en France. En effet, on l'invite à traverser l'Atlantique pour venir rencontrer les académiciens, la semaine prochaine.

Celle qui s'affaire sans doute déjà à préparer ses valises, en était absolument ravie, comme elle l'a mentionné dans un communiqué de presse. « Je n’en reviens toujours pas. Quand j’ai appris que des académiciens avaient chanté minable pendant leurs auditions, en France, j’ai eu les larmes aux yeux. Jamais je n’aurais osé rêver à ça. Voir cette chanson voyager aussi loin, c’est complètement surréel. Je suis tellement reconnaissante envers la production de m’ouvrir ses portes, et envers le public d’ici, qui a porté cette chanson jusque-là. »

J’ai très hâte de rencontrer ces jeunes artistes et de chanter avec eux.

L'ex-académicienne s'envolera cette semaine pour Paris, franchira ensuite les portes du célèbre château de l'émission française et foulera aussi les planches de son grand plateau pour y interpréter sa composition, qui a conquis le Québec et la France. Quel moment unique s'apprête-t-elle à vivre à seulement 22 ans!

Autre bonne nouvelle, Jean-Philippe Dion sera du voyage avec son équipe de Sucré Givré, ce qui signifie que nous pourrons voir des images exclusives de son expérience rocambolesque à Paris, cet hiver!

Showbizz.net s'unit à tout le Québec pour souhaiter un magnifique voyage à Katrine. Qu'elle en savoure chaque minute!