Une nouvelle rumeur concernant la vie sentimentale d'Éric Salvail fait surface

Dans le plus récent épisode du podcast Poppopbalado, Maxime Roberge a lancé une rumeur concernant Éric Salvail, qui a ensuite été relayée par Noovomoi.

« Éric Salvail a un nouveau chum », dit-il.

« As-tu plus de détails? J'en veux pas, en même temps », indique Marie-Josée Gauvin, mal à l'aise.

« Il a un nouveau chum, il est en amour, qu'est-ce que tu veux? », réitère plus tard Maxime, sans mentionner l'identité de son nouvel amoureux.

Voyant que sa coanimatrice est gênée par ses révélations, celui-ci lance : « Heille, j'ai causé un malaise en parlant d'Éric Salvail. Je m'excuse Marie! »

Celle-ci n'a pas répondu au commentaire puis a immédiatement sauté dans un autre sujet : le documentaire d'Éric Lapointe.

Précisons au passage que le balado de Maxime Roberge et Marie-Josée Gauvin est un incontournable pour les amateurs de culture pop actuelle et des années 2000. Un petit bijou!

Mentionnons au passage que le dernier conjoint connu d'Éric Salvail était l'agent d'immeuble Martin Lemay. L'animateur déchu serait d'ailleurs devenu lui-même courtier immobilier.