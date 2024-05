Une nouvelle coupe et un look de surfeuse pour Mariana Mazza

Mariana Mazza a récemment visité le salon du talentueux Marcus pour un petit rafraîchissement pour le printemps.

« Mariana on va te faire un effet coup d’soleil d’un trip de surf en Australie. 🏄🏼‍♀️ ☀️ », écrit le coiffeur sur ses réseaux sociaux en partageant quelques photos du résultat.

Elle répond à la publication ainsi : « Ma réponse : je veux aller en Afrique du Sud. Pas en Australie. »

Les cheveux sont magnifiques, mais on adore aussi le look coloré de l'humoriste et on craque complètement pour ses lunettes fumées vertes!

